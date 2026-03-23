Repsol se deja cerca de un 6,5% en la bolsa española tras un rally impulsado por el crudo y las tensiones globales; la compañía responde así al descenso que experimenta el precio del petróleo de hasta un 13% después del anuncio de Trump sobre la ampliación del plazo para atacar instalaciones iraníes.

Exactamente Repsol baja un 6,47%, aunque su valor lleva todo el día oscilando en torno al 7%.

Pese a la corrección de Repsol, la compañía lleva al alza en el selectivo español desde que comenzó la guerra de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. En lo que va de año, la petrolera española acumula una revalorización del 43%.

De hecho, la compañía se puede seguir beneficiando de las alzas del crudo y del gas por culpa del conflicto. Su fuerte exposición al precio del petróleo hace que el valor encuentre motivos para subir próximamente.

Aunque el precio del petróleo sigue siendo el principal motor de volatilidad para el valor, la combinación de resultados ajustados, política de remuneración al accionista y adaptaciones estratégicas configura un panorama en el que los inversores valoran positivamente tanto la resiliencia del modelo integrado de Repsol como su exposición al riesgo cíclico del sector energético.

Por otro lado, los analistas creen que el plan anticrisis del gobierno español es mucho más favorable que el que se aplicó en 2022, cuando se produjo un descontento por parte de diferentes agentes económicos, incluidas las propias gasolineras.

Dudas sobre el Plan Estratégico de Repsol

Lo que no convence a la mayoría de los analistas es su Plan Estratégico, en concreto la caída del margen de refino. Según los expertos, este detalle disgusta a los inversores junto con su reducción del capex esperado.

Los efectos de la situación global y la caída de hoy del crudo han tenido implicaciones en márgenes de refino y pronósticos de producción que, a pesar de ser favorables para las petroleras a corto plazo cuando el crudo sube, implican incertidumbre sobre la sostenibilidad de los retornos ante eventuales desescaladas del conflicto.

Aunque la reducción del capex supone una liberación de recursos para destinarlos a otras facetas, como el reparto del dividendo, también implica menor potencial a futuro, a no ser que se mejore la eficiencia de las operaciones de manera muy importante.

Más allá de esto, los expertos no piensan que la situación actual vaya a provocar cambios estratégicos en Repsol porque su propia directiva ha admitido que es un evento que acabará más pronto que tarde.

Los ataques tensionan la oferta

Javier Cabrera, analista de XTB, muestra su preocupación sobre el daño a las instalaciones energéticas de la zona, porque esto puede deteriorar la oferta a medio plazo, pero no cree que Repsol vaya a realizar grandes ajustes más allá de movimientos tácticos para ganar clientes.

En este sentido, Repsol ha enfatizado su compromiso de mantener una retribución sólida a sus accionistas incluso en escenarios de mercado adversos.