La matona del instituto de Mallorca: cómo una adolescente de 16 años transformó la vida de su víctima en pesadilla

Ir al instituto se ha convertido en una auténtica tortura para una joven de 16 años. Cada mañana, al levantarse, siente un nudo en el estómago. Cada paso que da hacia su instituto, en la localidad de Llucmajor, en Mallorca, está marcado por el miedo. Su rutina diaria ya no es de estudio ni de amigos: es una lucha constante por sobrevivir al acoso escolar de otra alumna, una joven conflictiva y reincidente que ha convertido su vida en una pesadilla interminable.

Desde enero, la acosadora la persigue a todas partes. La espera en los pasillos, en el patio, incluso coincide con ella en el autobús escolar, bajándose en la misma parada. La víctima ha dejado de usar el transporte público por miedo a encontrársela. Ahora sus padres la acompañan cada día, como escudo humano contra una amenaza que parece imparable. La angustia es tal que la adolescente llegó a pasar más de una semana sin asistir a clase por una crisis de ansiedad provocada por el bullying continuado, tal y como adelantó en exclusiva OKBALEARES.

Los episodios de hostigamiento no tienen límites. La acosadora ha llegado a portar cuchillos y navajas, según denuncias previas. Ha enviado a grupos de hasta 15 compañeras para rodear, insultar y agredir a la víctima. En un caso extremo, otras alumnas tuvieron que formar una barrera humana para protegerla de un ataque que podría haber sido brutal. La joven vive con el miedo constante de que cualquier gesto, cualquier mirada o comentario desencadene un episodio de violencia física o verbal.

El origen de esta pesadilla es aparentemente banal: celos. La matona del instituto no soporta que la víctima mantenga amistad con quien fue su novio. Pero lo que empezó como una rivalidad adolescente se ha transformado en un infierno que supera cualquier conflicto escolar normal. Cada insulto, cada empujón, cada amenaza deja cicatrices invisibles. La madre de la víctima describe la situación como «un miedo constante, una angustia que no se puede medir. Cada día es un combate por la seguridad de mi hija».

El instituto ha tenido que activar protocolos de acoso escolar y asignar un vigilante de seguridad para proteger a la joven. El profesional la acompaña en cada momento vulnerable: entradas, salidas, recreos, cambios de clase e incluso al baño. Sin embargo, ni las expulsiones temporales de la acosadora ni la presencia del personal de seguridad han logrado poner fin a la sensación de terror. La Fiscalía de Menores archivó la denuncia presentada por la familia, dejando a la joven y a sus padres desamparados frente a un enemigo que parece no tener límites.

La violencia no se queda en el colegio. La acosadora acecha fuera, esperando cualquier oportunidad para intimidar. Cada día, la víctima camina con el corazón en un puño, consciente de que en cualquier momento puede ser objeto de burlas, golpes o amenazas. La madre recuerda episodios en los que su hija se negaba a subir al autobús escolar o incluso a salir de casa, porque la ansiedad y el miedo se habían apoderado de ella. La vida normal de una adolescente ha quedado suspendida, atrapada en un ciclo de terror que debería ser inaceptable.

El caso ha llegado a los tribunales. La familia busca una orden de alejamiento para garantizar que la acosadora no pueda regresar al instituto y que la joven pueda recuperar un mínimo de tranquilidad. Mientras tanto, la adolescente sigue enfrentándose a cada día con un coraje silencioso. Cada hora en el colegio es un combate, cada encuentro con su acosadora es un recordatorio de que su adolescencia ha sido robada por la violencia. La Guardia Civil ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones, la dirección del centro educativo ha expulsado a la menor problemática, pero no es suficiente.

El corazón del problema es simple: los celos y la envidia de una adolescente que no tolera la felicidad ajena. Pero las consecuencias son devastadoras. La víctima ha dejado de ser libre, ha dejado de sentir seguridad, ha dejado de ser una adolescente cualquiera. La escuela, que debería ser un lugar de aprendizaje y amistad, se ha transformado en un escenario de acoso escolar constante.

Mientras la comunidad observa, la joven continúa su lucha silenciosa. Sus pasos resuenan en los pasillos con un eco de miedo y resistencia. Sus ojos buscan protección en cada esquina. Su vida, antes marcada por la rutina escolar y los sueños de una adolescente de 16 años, ahora se define por la supervivencia. Y aunque las instituciones han intervenido, para la víctima todavía no hay alivio, solo la sombra de una acosadora que ha transformado su mundo en un laberinto de angustia y pesadilla.

El futuro, que debería ser brillante y lleno de posibilidades, se dibuja hoy nublado por la amenaza de una violencia que no conoce límites. La vida de una adolescente del municipio de Llucmajor, en Mallorca, se ha visto alterada para siempre por la furia de otra, y mientras su historia se hace pública, el país observa con incredulidad cómo la juventud puede convertirse en víctima de la crueldad y la impunidad. Cada día que pasa sin justicia es un recordatorio de que la pesadilla sigue viva, y que la adolescente de 16 años sigue luchando por sobrevivir a la sombra de la matona del instituto.