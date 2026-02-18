Una víctima de bullying en Mallorca lleva una semana sin ir a clase y con ansiedad por miedo a su acosadora

La niña de 15 años de un colegio público de Llucmajor (Mallorca) que sufre bullying constante por parte de una conflictiva alumna lleva más de una semana sin poder ir al instituto por una crisis de ansiedad provocada por las situaciones de acoso que ha sufrido en las últimas semanas.

La madre de la afectada ha contado a OKBALEARES que su hija está psicológicamente muy afectada y tiene auténtico pánico de acudir a clase por miedo a que le pueda ocurrir algo. De hecho, una vez se reincorpore al colegio, la menor será acompañada cada día en coche, en lugar de ir en autobús, como solía hacerlo habitualmente, por miedo a coincidir con su acosadora.

Según ha podido saber este periódico, los familiares de la víctima llevarán el caso a los tribunales y pedirán una orden de alejamiento para la hostigadora con el objetivo de que sea expulsada del colegio para siempre. Y es que la afectada se veía obligada a ir diariamente protegida al instituto para no ser golpeada e insultada frente a sus compañeros de clase.

Tal y como informó OKBALEARES en una primera noticia, la presunta acosadora persigue a la víctima por el colegio e incluso coge el mismo autobús y se baja en la misma parada para coincidir con ella y someterla a situaciones de acoso. Una conducta reiterada y que se repite tanto dentro como fuera del recinto escolar.

De hecho, este instituto ubicado en el municipio de Llucmajor tuvo que activar el protocolo habitual para este tipo de casos de bullying con el objetivo de tratar de poner fin a una situación que se arrastra desde el pasado mes de enero. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado frenar el conflicto, ya que la conflictiva tan sólo fue expulsada varios días.

Según la madre de la afectada, a la agresora se la ha llegado a ver con cuchillos y navajas, un hecho por el que, afirma, ya ha sido denunciada con anterioridad. “No entiendo cómo todavía puede seguir yendo a este colegio, con todas las denuncias que ha recibido, es inexplicable”, manifestó.

De acuerdo con el relato familiar, el origen del acoso podría estar relacionado con la amistad que mantiene la víctima con la ex pareja de la presunta acosadora. La denunciante explica que la conflictiva alumna no soporta ver a compañeras del colegio con quien fue su novio, lo que habría desencadenado una escalada de hostilidad.