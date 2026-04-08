Colas en Lidl desde hoy, miércoles 8 de abril, por la cafetera espresso Delonghi a un precio que parece regalado

Desde hoy miércoles 8 de abril, Lidl ha puesto a la venta una cafetera espresso de De’Longhi que está llamando bastante la atención por su precio. Se trata del modelo Stilosa EC235.CR, una máquina de portafiltro pensada para preparar café en casa sin depender de cápsulas.

No es un producto especialmente complejo ni busca competir con cafeteras de gama alta, pero sí ofrece lo básico para quien quiere dar un paso más en el café diario. Permite preparar espresso y también bebidas con leche gracias a su vaporizador, algo que suele ser uno de los puntos más valorados. Pero lo que realmente ha hecho que destaque es su precio de tan sólo 114,99 euros, por lo que está por debajo de lo que suele costar este tipo de cafeteras de marca, y eso es lo que ha hecho que muchos se estén fijando en ella y no quieran dejarla escapar ahora que se encuentra en las tiendas de Lidl y también, en su bazar online.

Colas en Lidl por la mejor cafetera espresso Delonghi

La De’Longhi Stilosa EC235.CR que es la cafetera espresso que llega ahora a Lidl, no es una máquina pensada para usuarios avanzados ni para quienes buscan controlar cada parámetro del café. Aquí la idea es otra: facilidad de uso y resultados correctos sin tener que aprender demasiado.

Funciona con café molido y sistema de portafiltro, lo que ya marca una diferencia importante frente a las cafeteras de cápsulas. De este modo, permite ajustar la cantidad de café, prensarlo y tener algo más de control sobre el resultado final, aunque sin entrar en un nivel profesional.

A nivel técnico, cuenta con 1100 W de potencia y un depósito de agua de un litro. No son cifras llamativas, pero sí suficientes para un uso doméstico normal, sin necesidad de estar rellenando constantemente. La presión de 15 bares es otro de los datos clave. Es lo que permite que el café salga con cierta intensidad y con la típica crema en la superficie, algo que muchos buscan cuando pasan de cápsulas a espresso tradicional.

Espumar leche sin complicarse demasiado

Uno de los puntos que más valoran quienes compran este tipo de cafeteras es la posibilidad de preparar bebidas con leche. En este modelo se incluye una varilla de vapor que permite calentar y espumar leche de forma manual.

No es un sistema automático ni especialmente sofisticado, pero cumple con su función. Con un poco de práctica se pueden preparar capuchinos o cafés con leche con una textura más trabajada que la que ofrecen otros sistemas más básicos. Además, la bandeja inferior se puede ajustar en altura, lo que permite usar desde tazas pequeñas hasta vasos más altos. Es un detalle sencillo, pero útil en el día a día.

Diseño compacto y pensado para cualquier cocina

En cuanto al diseño, la cafetera apuesta por un acabado en tono crema con detalles metálicos. Es bastante discreta y no ocupa demasiado espacio, algo que suele ser importante en cocinas donde cada centímetro cuenta. No tiene pantalla digital ni menús complejos. Todo se controla mediante un selector giratorio, lo que hace que su uso sea bastante directo desde el primer momento. También incluye un calientatazas en la parte superior, un detalle que suele pasar desapercibido pero que ayuda a mantener la temperatura del café una vez preparado.

Limpieza y mantenimiento sin complicaciones

Uno de los puntos donde muchas cafeteras fallan es en el mantenimiento, pero aquí se ha optado por simplificarlo. El depósito de agua se puede extraer con facilidad, lo que permite rellenarlo o limpiarlo sin tener que mover toda la máquina. Además la bandeja recogegotas también es desmontable, algo que se agradece para evitar acumulación de residuos. En general, no requiere cuidados especiales más allá de lo habitual en este tipo de electrodomésticos. Incluye además los accesorios básicos para empezar, es decir, portafiltros, cuchara medidora y prensador, por lo que no hace falta comprar nada adicional para empezar a usarla.

A quién le puede interesar realmente

Esta cafetera no es para todo el mundo, eso está claro. Está más pensada para quien quiere dejar atrás las cápsulas o mejorar un poco el café que se hace en casa, pero sin meterse en máquinas complicadas ni gastar demasiado dinero.

No es un modelo profesional ni pretende serlo. Está más bien en ese punto intermedio ya que se trata de algo sencillo, que funciona bien y permite hacer un espresso decente o un café con leche sin tener que aprender demasiado. Para alguien que empieza, o que simplemente quiere algo práctico, encaja bastante. Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle importante. No lleva molinillo, así que el café tiene que ser ya molido o tendrás que tener uno aparte si quieres afinar más.

Y por último, y más allá de las características, el precio es lo que provoca que muchos se decanten por esta cafetera que ofrece Lidl. Porque un modelo de este tipo, con 15 bares de presión y de una marca como De’Longhi, no suele costar 114,99 euros tal y como es el caso, de modo que es un precio lo suficientemente ajustado como para que mucha gente se lo piense. Sobre todo si ya tenía en mente comprar algo parecido.