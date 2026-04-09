Colapso en las carreteras de Baleares: la DGT limita grúas urgentes y desata críticas de agentes y conductores

La reciente decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Baleares de limitar la solicitud de grúas urgentes por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha generado malestar entre agentes de tráfico y conductores. La medida, que según fuentes oficiales busca reducir costes económicos, ha provocado efectos contrarios al interés general, especialmente en momentos de alta congestión o tras accidentes leves.

Fuentes próximas al caso, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, apuntan que cuando ocurre un accidente, incluso de poca gravedad, los vehículos implicados a menudo quedan inmovilizados en la calzada, bloqueando uno o más carriles. Antes, los agentes de tráfico podían evaluar la situación y solicitar una grúa urgente para retirar los vehículos y despejar la vía lo antes posible.

Ahora, esa capacidad operativa se ha visto restringida, lo que alarga significativamente las retenciones y aumenta los riesgos de seguridad vial. En muchos casos, los conductores afectados no disponen de medios propios para retirar sus vehículos, lo que hace que la demora sea aún mayor.

Agentes de tráfico consultados señalan que esta restricción no solo ralentiza la resolución de los incidentes, sino que también reduce su margen de actuación en momentos críticos. «Cada minuto que un carril bloqueado permanece así es un riesgo añadido y un perjuicio directo para miles de conductores», aseguran. Según estas voces internas, la gestión del tráfico ha pasado de ser una cuestión de rapidez y eficacia a depender de criterios económicos, con consecuencias negativas para la seguridad vial y la fluidez de las carreteras. Estamos ante los temidos recortes del ministro Fernando Grande-Marlaska.

La medida también genera dudas sobre su efectividad en términos de ahorro económico. Las retenciones prolongadas implican costes indirectos considerables: pérdida de horas de trabajo, mayor consumo de combustible, incremento de la contaminación y aumento del riesgo de accidentes secundarios. A esto se suma la frustración y el estrés de los conductores atrapados en largos atascos, que ven cómo minutos preciosos de su día se pierden mientras esperan a que se restablezca el tráfico.

Expertos y agentes de tráfico señalan que la inversión en servicios de retirada urgente de vehículos no debería considerarse un gasto, sino una mejora del servicio público que protege a la ciudadanía y optimiza el trabajo policial. Una vía despejada no solo facilita la circulación, sino que también reduce riesgos y contribuye a la seguridad vial general.

En las carreteras de Baleares, los efectos de esta medida ya son visibles: más tiempo de espera, más retenciones y menor capacidad de respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad. La ciudadanía, que financia estos servicios a través de sus impuestos, comienza a cuestionar si este modelo de gestión responde realmente a sus necesidades.

El debate está abierto: ¿Debe priorizarse el ahorro inmediato frente a la seguridad vial y la fluidez del tráfico? La evidencia actual sugiere que los costes indirectos de la medida podrían superar con creces los supuestos ahorros, y que la restricción de grúas urgentes representa un riesgo tanto para los conductores como para la eficacia de los servicios de emergencia. Al final, la cuestión no es solo económica: es una cuestión de servicio público, seguridad vial y eficiencia en la gestión del tráfico, aspectos que miles de ciudadanos experimentan cada día en sus desplazamientos.