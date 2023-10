Pablo Motos habla por primera vez en ‘El Hormiguero’ de su separación de Laura Llopis

Pablo Motos ha hablado pro primera vez de su separación en El Hormiguero. Aprovechando la visita de Dulceida y Alba Paul, en la que hablaron de su nuevo proyecto profesional juntas y de cómo superaron su ruptura sentimental. Esta visita la ha aprovechado Pablo Motos para hablar por primera vez de una ruptura sentimental con Laura Llopis que hasta ahora no se conocía.

La influencers no se guardan nada en su nuevo podcast Destino: las estrellas, hablando especialmente de su vida sentimental y de cómo vivieron el tiempo separadas. En su paso por el programa tampoco se han guardado nada. «Yo estaba hundida en la pena, tenía un proyecto profesional con mi agencia y tenía que estar todo el rato con gente, y lo único que quería hacer era encerrarme», ha confesado Aída Domenech. «A mí se me cerró el estómago y no podía comer. Me obligaba a comer un plátano. Adelgacé en dos semanas seis kilos», ha añadido Alba.

Lo que los espectadores no se esperaban, pero parece que a las invitadas no les ha sorprendido, han sido las palabras de Motos, que ha aprovechado para hablar de su experiencia personal. «Lo primero que sientes cuando te separas es liberación».

Para el valenciano tomar la decisión de separarse fue «como si te quitaras un peso de encima. Pero también sientes bastante culpabilidad». Sus invitadas le han escuchado con gran atención, tanto que han intercambiado experiencias e incluso Dulceida apuntaba que notaba que fue él quien «tomó la decisión».

Separación de Laura Llopis

Esa ruptura con una misteriosa pareja de la que no ha dado más datos le hizo también le afectó en la dieta, todo un clásico en estos casos: «Yo iba del helado al chocolate y del chocolate a la pizza». Además, aclara que pese a la mala alimentación perdió peso: «La pena adelgaza y lo hace mal, de la cara. Se te queda una mala cara…».

Aunque no se sabe quién es esa pareja de la que decidió separarse, Pablo Motos está felizmente casado desde hace años con Laura Llopis, a la que conoció en su etapa en la radio en Valencia, momento en el que ella era productora de su programa. Tal y como ha contado en muchas ocasiones, él se enamoró mucho antes y tuvo que insistir bastante para conquistarla.

Desde entonces, además de pareja han sido compañeros de trabajo, ya que ella forma parte importante del show de Antena 3 como responsable de guion y antes. Aunque no aparece en cámara, en la etapa de No somos nadie, el programa de radio del que nació El Hormiguero, ella era una de las copresentadoras del espacio matinal.

Sobre su matrimonio, Pablo ha explicado que tienen una norma muy clara para evitar problemas: «Está terminantemente prohibido repetir lo que ha dicho la otra persona con voz de idiota. Al menos cuando estamos discutiendo. En el día a día lo hacemos bastante».