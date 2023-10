‘El Hormiguero’: Dulceida y Alba Paul se sinceran sobre los peores momentos de su ruptura

El pasado martes 24 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero. En esta ocasión, el programa de Pablo Motos recibía a Aida Domenech, más conocida como Dulceida, y a Alba Paul. La pareja llegó al plató para presentar Destino: las estrellas, su podcast, que está disponible en Podimo desde el 22 de octubre.

Estamos ante el primer proyecto que hacen juntas y, en él, las dos se sinceran como nunca sobre diversos temas. Entre ellos, los celos, la amistad o, incluso, las segundas oportunidades. Recordemos que la pareja mantuvo una relación sentimental durante varios años y, en un momento dado, rompieron. A pesar de todo lo vivido, y para sorpresa de muchos, decidieron retomar su historia de amor.

De esta forma, durante su visita a El Hormiguero, Pablo Motos quiso saber cómo se sintieron durante el proceso de separación. Sobre todo al tratarse de dos personas públicas y con millones de seguidores a sus espaldas. «Sentí pena y fracaso cuando rompimos, fue terrible. Me sentí hundida en la pena», reconoció Dulceida.

Por primera vez, Dulceida y @albapaulferrer tienen un proyecto juntas, el podcast “Destino: las estrellas” que se estrenó el pasado 22 de octubre en @PodimoSpain #DulceidaAlbaEH pic.twitter.com/QcNsJXfqrK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 24, 2023

Lejos de que todo quede ahí, la influencer fue más allá: «Pero siempre pensé que volveríamos y, ahora, es como si hubiéramos empezado otra vez». Alba Paul también se pronunció al respecto: «El tiempo que estuvimos separadas se me quitó el hambre. Perdí seis kilos en dos semanas». Dulceida añadió: «Yo también perdí peso en la ruptura».

Por si fuera poco, el presentador de El Hormiguero quiso saber qué era lo que no soportaban de la otra. Dulceida lo tuvo claro: «No me gusta irnos a dormir enfadadas”, mientras que Alba Paul respondió de manera diferente: “Yo no aguanto sus silencios cuando se enfada». Sea como sea, y a pesar de su sonada ruptura, ahora están más felices que nunca. No solamente están profundamente enamoradas la una de la otra, sino que están inmersas en diversos proyectos que no están dejando indiferente a nadie. ¡Están en su mejor momento!