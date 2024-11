Tras días de polémicas, Pablo Motos ha regresado a la normalidad con un invitado de los que ya son casi de la familia en El Hormiguero. David Bisbal ha vuelto al plató por vigésima vez, por lo que ha recibido los regalos de los invitados que entran en el Club Infinity. El cantante fue el segundo invitado famoso de la historia del programa, cuando se emitía en Cuatro los domingos por la tarde, y fue el primer famoso en participar en uno de los experimentos más recordados, ya que consiguió caminar sobre una piscina llena de agua. En esta ocasión ha llegado con una enorme herida en la cabeza que le ha obligado a llevar una tirita que ha llamado la atención a todos los espectadores.

El motivo de su visita ha sido la promoción de Todo es posible en Navidad, el disco en el que ha grabado villancicos clásicos y otros de nueva creación, con el que cumple el sueño que tenía de publicar un trabajo de este tipo. Tras darle su taza dorada y un espectacular reloj de una marca de lujo, el invitado ha tenido que explicar qué es lo que le ha pasado y por qué lucía esa tirita en la ceja izquierda. «Madre mía, el golpe que me he pegado en mi casa con el borde de la puerta. Me he partido la ceja. Menos mal que tu compañero sanitario me ha ayudado», ha comenzado aclarando. «Ha sido hace, relativamente, una hora y media. Viniendo para acá, con los nervios buscando la ropa, me he pegado un golpe con todo el borde de la puerta», un golpe que ha provocado que el artista luzca una aparatosa herida, aunque por suerte todo ha quedado en un susto.

«Me he asustado porque me miré la mano y estaba llena de sangre», ha contado después de que el accidente le haya provocado una herida importante y por la que no dejaba de salir sangre. Como es habitual en él, le ha quitado importancia a lo sucedido y ha recordado que hace solo unos días sufría otro ‘incidente’ en un concierto, que también supo solucionar con naturalidad.

«Si se me ha roto un pantalón, ¡cómo no se me va a romper una ceja!», así ha recordado que en Buenos Aires se quedó medio desnudo en mitad de un show.

La historia se repite con David Bisbal tras Vicente Vallés

Hace algo más de dos semanas que otro invitado del programa sufría un accidente parecido, siendo Vicente Vallés el que casi no puede acudir al programa después de presentar el informativo nocturno de Antena 3. El plató de informativos no está cerca del de El Hormiguero, por lo que tuvo que terminar su trabajo y salir rápido hacia el coche que le esperaba para recorrer los 16 kilómetros que los separan.

El accidente de Vallés fue un poco más aparatoso que el de Bisbal, ya que casi tiene que cancelar su entrevista. «Me he dado un golpe. Ha sido superficial, pero muy fuerte. He estado a punto de no venir. No han hecho falta puntos», explicó.

El motivo no fue otro que intentar salir lo más rápido posible de los estudios de Atresmedia, pero una puerta se puso en su camino de forma inesperada: «Las prisas, que son malas consejeras. Me he estampado contra una puerta», dijo.

«La puerta estaba abierta. Estaba mirando para otro lado cuando pensaba que iba a entrar por la puerta. En el momento del golpe te quedas en shock», así lo contaba el pasado 12 de noviembre, día en el que pasó por El Hormiguero. Eso le obligó a pasar por enfermería para que le arreglasen el problema, aunque por suerte no ha sangrado demasiado, pero la herida seguía siendo visible para todos los espectadores sin necesidad de fijarse demasiado.