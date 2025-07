Así fue la recordada inauguración de una frutería de Tamara, Leonardo Dantés y Tony Genil

Tamara ‘la mala’ (ahora Yurena), Tony Genil y Leonardo Dantés formaron una especie de pandilla de amigos que durante años consiguió hacerse un hueco en los programas de televisión de forma completamente inexplicable. 25 años después, sólo Yurena mantiene algo de fama gracias a que ha mantenido su carrera musical, pero Netflix ha decidido que merecían una serie para que los que no lo vivieron descubran aquel extraño fenómeno mediático.

Es habitual que las marcas se peleen por tener famosos en sus eventos, presentaciones y fiestas de todo tipo, pero en el año 2000 todo parecía valer y que este curioso trío llegó a inaugurar una frutería situada en el barrio de Vallecas. Aunque se trataba de una frutería como la que hay en todos los barrios, contó con la presencia de la prensa del corazón, que acudió para hacerles varias preguntas y verles brindar con sidra.

Gracias a programas como Crónicas Marcianas, Tómbola y Mamma Mía comenzaron a tener repercusión en los medios, pero lo cierto es que todos programas del corazón se rindieron en aquel momento a estos personajes tan especiales. Tamara, a la que llamaba por entonces ‘la mala’ -para no confundir con la cantante de boleros Tamara Valcárcel-, saltó a la fama por ser la novia del vidente Paco Porras, especialista en leer el futuro con frutas y hortalizas.

Toda esta panda comenzó a plagar los platós, hasta que llegaron a esa frutería, de la que nadie recuerda el nombre. Tony Genil, que se convirtió en el líder, aseguraba que él acudía a esta inauguración porque era una persona sencilla pese a su éxito, por eso no acudía como otros famosos a fiestas de presentación «de joyas y esas cosas».

«Estoy muy orgulloso de vivir en Vallecas y de que la gente me quiera, que están todos aquí cantando las canciones de Tamara, de Leonardo y mías», reivindicaba ante las cámaras y ante una gran cantidad de gente que se agolpaba fuera del local.

En aquel momento Tamara ya había conseguido que su No cambié se convirtiera en un éxito en ventas, por lo que decidió asociarse con Leonardo Dantés, el letrista, para crear una polémica de la nada por el derecho a cantarla. Como era de esperar, ambos fueron paseando por todos los platós discutiendo.

En aquella inauguración era Leonardo, que presumía de ser una persona tranquila, el que se encaraba a la prensa por decirle que se estaba aprovechando de la fama de Tamara. Para defenderse decidió recordar, que eso es cierto, que ha compuesto canciones para grandes como Sara Montiel, Lola Flores, Raffaella Carrà y que el famoso ‘Carmen, Carmen’, de Los Chunguitos fue compuesto por él.

Entre todas esas discusiones, con un Tony Genil venido arriba para recordar que había «grabado con la multinacional más grande del mundo», aparecían los pobres fruteros, que no sabían dónde meterse. Para el recuerdo queda ese brindis en el que Tamara, Leonardo y Tony Genil sirven sidra para celebrar la inauguración de un establecimiento del que no hablaron en ningún momento y del que no apareció el nombre en ninguna televisión.