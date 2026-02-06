Así fue la llamada de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo tras la detención de su hijo: «Entendí es que…»

El caso de Daniel Sancho fue, sin lugar a duda, uno de los que más conmocionó a todos en el 2023. Tal y como se ha informado de manera, oficial, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo fue detenido por las autoridades de Tailandia debido a que le había quitado la vida a Edwin Arrieta. El joven descuartizó a la víctima, sin piedad. Por ello, fue condenado a cadena perpetua. Una situación que supuso un gran choque emocional para su familia. Pero, en especial, para sus padres. Y es que, los actores no daban crédito a lo que estaba sucediendo.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no son pareja, decidieron separar sus caminos hace muchos años. De hecho, y según han revelado, no mantenían ningún tipo de contacto. Pero, lo sucedido con su hijo les llevó a volver a hablarse. Ambos siempre se han mostrado muy discretos con el caso, por lo que no han concedido entrevistas a los medios. El pasado 2024, el actor colaboró en un proyecto para HBO sobre su hijo. Pero, ahora, es la actriz la que hablará en televisión al respecto. Unas declaraciones que concederá al equipo de De Viernes, programa de Telecinco.

Rodolfo Sancho llamó a Silvia Bronchalo para contarle lo sucedido con su hijo

El equipo de De Viernes ha conseguido lo que ningún medio ha logrado hasta ahora, entrevistar a uno de los padres de Daniel Sancho. Por ello, no es de extrañar que este programa tenga a todos en vilo. Una emisión que tendrá lugar este viernes, 6 de febrero, a partir de las 21:45h (hora antes en las islas Canarias).

De momento, son pocos los detalles que se saben de la entrevista, pero el programa ha emitido un pequeño adelanto donde se puede ver a Silvia Bronchalo hablando con el periodista Santi Acosta. El encuentro duró más de ocho horas y, según se ha informado, la artista habla del caso de su hijo, cómo vivió la investigación y la condena que le dieron. Unas imágenes donde se la puede ver afectada por el tema.

Asimismo, en el avance, el programa ha mostrado el momento en el que cuenta cómo su ex pareja, Rodolfo Sancho, la llamó para contarle lo sucedido. «Sonó el teléfono y era Rodolfo. Yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo o quizás 10 o 12, no lo sé. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado porque no era normal», comenzó diciendo.

Silvia Bronchalo se sincera: «Ojalá pudiera volver atrás…»

«Ni siquiera le dije, hola, le dije, ¿qué ha pasado? Yo lo que entendí es que habían matado a nuestro hijo y me dijo: ‘No, ha sido él el que ha matado una persona’. Parece ser que es un cirujano colombiano y que eran amigos. Y bueno, pues a partir de ahí mi amiga me metió dos pastillas en la boca porque yo pensaba que me iba a desmayar», relata.

A día de hoy, Silvia Bronchalo sigue sin comprender por qué su hijo cometió dicho crimen. «No era un niño violento ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar?», se pregunta. Pero, si pudiera pedir un deseo, sabe perfectamente cuál sería. «Ojalá pudiera volver atrás, eso es lo que pienso», comenta. Sin lugar a duda, una entrevista que promete no dejar indiferente a nadie.