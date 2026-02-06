‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 6 de febrero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Este equipo, capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona, hace un excepcional trabajo para conseguir los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Algo similar ocurrió en la entrega emitida la semana pasada, que contó con el cara a cara de Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada, Karmele Marchante y Carmen Borrego. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 6 de febrero.

Silvia Bronchalo

Sin duda, se trata de la gran sorpresa de la temporada. La madre de Daniel Sancho romperá su silencio en televisión y, entre otras cuestiones, confesará cómo vivió el caso por el que su hijo ha acabado siendo condenado por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. En una entrevista de 8 horas con Santi Acosta, la ex pareja de Rodolfo Sancho dará detalles de cómo es su hijo y sobre muchas cuestiones que sucedieron en los momentos posteriores a su detención.

«Sonó el teléfono y era Rodolfo. Yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo o quizás 10 o 12, no lo sé. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado porque no era normal», explica Silvia Bronchalo al presentador de De Viernes. Y añadió: «Yo entendí que habían matado a nuestro hijo y él me dijo que no, que era nuestro hijo quién había matado a un cirujano colombiano y que eran amigos».

Fernando José Esteso

El hijo de Fernando Esteso, actor que falleció el pasado 1 de febrero, se pasará por el plató de De Viernes para mostrar su indignación por la falta de reconocimiento al humorista por parte de las autoridades. Por si fuera poco, también recordará muchos de los grandes hitos de la carrera de su padre, así como su vínculo con Andrés Pajares. Recordemos que juntos formaron un dúo en diversas películas del llamado «cine del destape».

Vanesa Bouza

La ex participante de Gran Hermano 19 vuelve a sentarse en un plató de televisión. En esta ocasión, lo hace para dar un ultimátum a su marido Javier Mouzo, después de llevar un tiempo encadenando una crisis con otra en su relación sentimental. No podemos dejar de mencionar que, según ellos mismos han reconocido, su vínculo siempre ha estado marcado no solamente por celos, sino también por rumores de infidelidad. ¡La gallega parece que ha llegado a su límite!

Debate de ‘GH DÚO’

Como suele ser habitual en De Viernes, también se analizarán la última hora de lo sucedido en la casa más famosa de Tres Cantos. Por si fuera poco, se podrán visualizar imágenes en exclusiva. Todo ello con sorprendentes colaboradores, como son María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos, Rocío Flores y Carmen Borrego.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, este viernes, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.