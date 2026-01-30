‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 30 de enero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Es más que evidente que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente excepcional para seguir consiguiendo los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega de la semana pasada, en la que disfrutamos de las entrevistas de Kiko Jiménez, Rebeca Loos, Asraf Beno y Darío, Almudena y Borja, de La isla de las tentaciones 9. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de la nueva entrega de De Viernes que podremos disfrutar hoy, viernes 30 de enero.

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada

El equipo del programa presentado por Bea Achidona y Santi Acosta ha conseguido algo que parecía imposible, que ambas se sienten en un plató de televisión para resolver su conflicto. Debemos tener en cuenta que, durante años, ambas se han lanzado constantes ataques, mientras que el detonante de esta situación fueron unas declaraciones de Carmen cuando Ágatha se separó de su marido.

Karmele Marchante

La periodista se pasará por el plató de De Viernes y ofrecerá una entrevista de lo más personal. En ella, desvelará cómo ha conseguido rehacer su vida personal y emocional tras haber pasado por una grave ruina económica derivada de su matrimonio. Pero no todo queda ahí, puesto que la que fuese colaboradora de Sálvame sufrió un gravísimo accidente que marcó un antes y un después en su vida. Además, hay que destacar que se reencontrará con Lydia Lozano y Terelu Campos, con quienes trabajó durante muchos años en el mencionado programa.

Carmen Borrego

Tan solo unas cuantas horas después de su entrevista con Jorge Javier Vázquez, después de haber abandonado GH DÚO, la hermana de Terelu Campos se sincerará como nunca. De esta forma, no tendrá reparos a la hora de dar a conocer los verdaderos motivos de su abandono y cómo son realmente la gran mayoría de concursantes con los que ha convivido, durante 19 días, en la casa más famosa de Tres Cantos.

Debate de ‘GH DÚO’

Tal y como ocurrió la semana pasada, se realizará un debate en el que se ofrecerá la última hora del reality. Además, estarán presentes varios rostros conocidos, como son María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Canales, hijo del bailaor. No solamente comentarán las últimas expulsiones, sino que también podrán ver imágenes inéditas del concurso.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, este viernes, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.