No es ningún secreto que poco a poco y con el paso del tiempo, Asraf Beno se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la prensa del corazón en nuestro país. Entre otras cuestiones, por estar casado con Isa Pantoja. Pero antes de darse el “sí, quiero” con la hija de la tonadillera y haber formado una familia, Asraf ya era conocido en el mundo de las redes sociales y el modelaje. Eso sí, también ha participado en numerosos realities de televisión, como es el caso de GH VIP, donde conoció a la madre de su hijo. Tras confirmarse su participación en Decomasters junto a ella, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Asraf Beno, así como recordar numerosos detalles de su vida personal: su edad, de dónde es y cómo surgió su historia de amor con Isa Pantoja.

La trayectoria profesional de Asraf Beno

Nacido el 23 de enero de 1996 en Ceuta, Asraf se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Antes de dar el salto a la pequeña pantalla, comenzó su carrera en el mundo del modelaje. Tanto es así que, en 2017, fue nombrado nada más y nada menos que «Guapo de España», pero también logró hacerse con la victoria en Míster Universo Mundial (2018). De hecho, el equipo de Happy FM tuvo la oportunidad de entrevistarle poco después de conseguir este logro y semanas antes de entrar en GH VIP.

En ese reality, que por aquel entonces se desarrollaba en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, conoció a Isa Pantoja, con quien no tardó en comenzar una relación sentimental. Desde entonces, ha participado en numerosos concursos de la cadena, como es el caso de La Casa Fuerte (2020) y Supervivientes 2023. Poco a poco, no solamente se ha consolidado como uno de los concursantes habituales de este tipo de realities, sino también como un excepcional colaborador de televisión.

No podemos dejar de mencionar que su presencia en redes sociales ha contribuido a que pueda explotar su faceta como creador de contenido. Entre Instagram y TikTok acumula miles de seguidores, con quienes comparte vídeos e imágenes personales, apariciones personales e, incluso, de estilo de vida. En los últimos años, ha estado preparándose las oposiciones a Policía Nacional.

Su vida personal

En la actualidad, su día a día está estrechamente vinculado con Isa Pantoja. Tras conocerse en GH VIP, y después de años de noviazgo, la pareja tomó la decisión de ir un paso más allá. De esta forma, se casaron el 13 de octubre de 2023 en Sevilla. Pero no todo queda ahí, puesto que en junio de 2025, Asraf Beno e Isa Pantoja anunciaron la llegada de su primer hijo en común, al que llamaron Cairo.

No podemos dejar de mencionar que la hermana de Kiko Rivera tiene un hijo mayor, Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla, con quien Asraf Beno tiene una estrecha vinculación. Por lo tanto, a pesar de tener una vida mediática intensa, lo cierto es que el modelo ha sabido adaptarse a la perfección a esta nueva realidad.