Jorge Javier Vázquez, a Carmen Borrego tras abandonar ‘GH DÚO’: «¿No te da un poquito de vergüenza?»
“¿Cómo puedes tener tanto morro?”, preguntó el presentador de 'GH DÚO'
Hace tan solo unos días, concretamente el pasado martes 27 de enero, los espectadores de Telecinco se vieron sorprendidos por la reacción de Carmen Borrego en el confesionario de la casa de la cuarta edición de GH DÚO. «¡Qué me voy! ¡Qué me voy! ¡Me estoy volviendo loca!», exclamaba, una y otra vez, completamente desesperada. A pesar de que, desde el programa, se le brindó la opción de hablar en directo con su hermana Terelu Campos para intentar que cambiase de parecer, parece que la hija de María Teresa Campos tenía muy clara su decisión. Tanto es así que, esa misma madrugada, salió de la casa más famosa de Tres Cantos, y lo hizo con la firme intención de no volver. Eso sí, el pasado jueves, durante la nueva gala de GH DÚO presentada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores fueron testigos de su llegada a plató.
Debemos tener en cuenta que fue un momento, cuanto menos, tenso y frío, puesto que los allí presentes ni tan siquiera la ovacionaron. Es importante tener en cuenta que, durante su paso por Supervivientes, Carmen Borrego duró 21 días, mientras que en GH DÚO tan sólo ha estado 19 días. De ahí la frase tan sentenciadora con la que el presentador del reality quiso recibir a la hija de María Teresa Campos: «¿Cómo puedes tener tanto morro?», exclamó. Poco después, Jorge Javier Vázquez quiso ir mucho más allá: «Digas lo que digas, nadie te cree, bueno, ya no te creían antes de que entrases. Todo es papel mojado». A pesar de todo, la tía de Alejandra Rubio pidió la palabra para tratar de explicarse. Fue entonces cuando el catalán prefirió que se arrodillara y pidiese disculpas a los espectadores que confiaron en ella.
Pero no todo quedó ahí, puesto que, a pesar de las aclaraciones realizadas por la ya ex participante de la cuarta edición de GH DÚO, Jorge Javier Vázquez no tuvo reparos en seguir lanzando dardos envenenados. «¿Vas a devolver lo que has ganado en Gran Hermano DÚO?», quiso saber, una cifra que ya adelantamos en Happy FM.
A pesar de ganarse el aplauso del público presente en plató, Carmen Borrego no tardó en responder con cierta contundencia: «¡Ni de coña!». Entre otras cuestiones, porque asegura haber sufrido mucho durante estas semanas dentro de la casa más famosa de Tres Cantos: «Solo quien está dentro puede entender», puesto que, según su criterio, «dentro es muchísimo peor».
Fue entonces cuando el presentador de GH DÚO volvió a interrumpirla para recordarle cómo funciona la profesión a la que lleva dedicándose desde hace décadas: «No tienes 15 años. Llevas viendo muchos realities y además has ido a muchos». Carmen, por su parte, aseguró haber hecho un «esfuerzo sobrehumano» para llegar hasta donde ha llegado.
Unas palabras que no convencieron en absoluto a Jorge Javier Vázquez: «Este cuento que nos estás contando te lo hemos escuchado ya en cada uno de tus abandonos», aseguró, generando una nueva ovación entre el público allí presente. Y añadió: «A mí lo que me interesa saber y lo único que te podría redimir un poquito, que yo creo que no puedes, porque creo que ya estás perpetuada al infierno, es si después de salir… ¿No te da un poquito de vergüenza o te lo pasas todo por el mismísimo?».