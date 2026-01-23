‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 16 de enero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un excepcional trabajo para contar con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la semana pasada, en la que pudieron entrevistar a Vaitiare Bandera y Rocío Flores. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de la nueva entrega de De Viernes que podremos disfrutar hoy, viernes 23 de enero.

Kiko Jiménez

El novio de Sofía Suescun se sentará por primera vez en televisión para romper su silencio respecto a la detención de su padre. Lejos de que todo quede ahí, aprovechará su paso por este programa para dar muchos más detalles no solamente de su dura infancia, sino también por la reciente muerte de su abuelo. Debemos recordar que ha sido y será siempre una de las personas más importantes de su vida.

Rebecca Loos

La que fuese concursante de Supervivientes en 2007 saltó a la fama por haber sido niñera de los hijos de los Beckham. Por lo tanto, durante un tiempo, cuidó del hijo mayor de David y Victoria, que no es otro que Brooklyn. Debemos tener en cuenta que, recientemente, el joven realizó unas impactantes declaraciones con las que rompía todo vínculo con sus padres. Así pues, Rebecca no dudará en dar a conocer diversos aspectos respecto a cómo era la familia en la más estricta intimidad.

Asraf Beno

El modelo dará a conocer en el plató de De Viernes muchas novedades respecto a su vida personal, especialmente desde que dio la bienvenida a su hijo Cairo. Entre ellas, explicará si realmente se ha producido un encuentro entre su mujer, Isa Pantoja, y el hermano de esta, Kiko Rivera. Además, también responderá a las declaraciones que hizo el hijo de la tonadillera en ese mismo programa, respecto a los insultos y desprecios que sufrió Asraf en Cantora.

Darío, Almudena y Borja

Tres de los grandes protagonistas de la novena edición de La isla de las tentaciones se verán las caras tras la grabación de los debates finales del reality. Lo que los andaluces no esperan es que, durante el programa, van a ser testigos de dos inesperadas intervenciones que podrían llegar a dar un giro verdaderamente radical a su historia.

Debate de ‘GH DÚO’

Como suele ser habitual en el programa cuando está en emisión un reality, se llevará a cabo un debate. En este caso, de GH DÚO. No solamente se mostrarán imágenes inéditas de la casa más famosa de Tres Cantos, sino que varios rostros conocidos abordarán lo ocurrido en las últimas horas. Entre ellos, se encuentran María Jesús Ruiz, Noemí Salazar, Mónica Hoyos y Rocío Flores.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, este viernes, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.