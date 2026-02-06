La curiosa reacción de Rodolfo Sancho a la entrevista de Silvia Bronchalo en ‘De Viernes’

El 2023 siempre será un año que la familia Sancho Bronchalo nunca podrán olvidar. Tal y como es de conocimiento público, en el verano de dicho año, Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, fue detenido por haber el asesinado a Edwin Arrieta. Durante semanas, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco del caso, y no es para menos. El crimen tuvo lugar en Tailandia y el joven descuartizó a la víctima, con la que habría tenido una relación muy cercana. Un duro momento para los actores, pues no daban crédito a lo que había hecho su hijo.

Sin embargo, desde el primer momento, los padres de Daniel Sancho optaron por la discreción y no dar ningún tipo de declaración al respecto. Hubo un documental para HBO, el pasado 2024, donde el actor habló de lo sucedido y alegó que su hijo actuó en legítima defensa. Pero, ahora, el caso vuelve al panorama mediático debido a que Silvia Bronchalo, ex pareja del actor y madre del detenido, concederá una entrevista en exclusiva en De Viernes, programa de Telecinco. Un encuentro que tendrá lugar este viernes, 6 de febrero, en riguroso prime time.

Rodolfo Sancho quiere permanecer al margen

La entrevista de Silvia Bronchalo se ha posicionado como una de las más destacadas del momento. Pues, todo el mundo quiere saber qué dirá del caso de su hijo. Y es que, hasta la fecha, no han querido conceder ninguna entrevista. Por ello, el equipo de El tiempo justo, ha podido contactar con Rodolfo Sancho para saber qué le ha parecido este movimiento por parte de la actriz.

La relación de ambos no ha sido la mejor. De hecho, han tenido contacto cero durante muchos años. Por ello, el periodista Darío del Alcázar le ha informado de la decisión de su ex mujer de hablar en ¡De viernes!, uno de los formatos más vistos del prime time de Mediaset España. Una conversación que ha avanzado el programa.

«Mira, te llamaba porque no sé si has visto que Silvia Bronchalo va a conceder una entrevista», le comenta el comunicador. Ante ello, el actor ha optado por no opinar. «Nada, no tengo nada que decir, muchas gracias», dijo antes de colgar. El programa, presentado por Joaquín Prat, ha analizado lo sucedido. Alfonso Egea ha comentado que no debe de estar siendo fácil para el actor, pues su ex mujer ha hablado en términos muy concretos de lo que hizo su hijo.

Silvia Bronchalo sobre el caso de su hijo: «Entendí que habían matado a nuestro hijo»

«Silvia lanza un titular que Rodolfo nunca aceptó», comenta. Ante esto, el colaborador ha hablado de la llamada que recibió Silvia Bronchalo de Rodolfo Sancho. Tal y como se ha revelado, el actor y ella llevaban mucho tiempo sin hablarse. Por ello, cuando vio su llamada se sorprendió e, inmediatamente, se imaginó que algo malo había sucedido.

«Entendí que habían matado a nuestro hijo, y me dijo ‘No, no, no, ha sido él el que ha matado a una persona, parece ser que era un cirujano colombiano y que eran amigos», comenta en el adelanto. Unas palabras que, según Egea, chocan bastante con lo comentado por Sancho.