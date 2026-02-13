‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy, viernes 13 de febrero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente excepcional para dejar a todos los espectadores sin palabras. Algo que pudimos comprobar en la entrega de la semana pasada, donde comenzó la emisión del Scoop de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho. Así pues, el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 13 de febrero, en Telecinco.

Silvia Bronchalo

Rota de dolor, la protagonista de esta entrevista se sincera como nunca sobre la infancia y adolescencia de Daniel Sancho, pero también sobre su relación con Edwin Arrieta. Pero no todo queda ahí, puesto que Silvia desvelará cómo fue el instante en el que confesó los hechos, así como el papel que Rodolfo Sancho ha tenido en la vida de Daniel.

En esta entrevista de más de ocho horas con Santi Acosta, Silvia Bronchalo dará respuesta a muchas de las preguntas que se han hecho a lo largo de estos meses. Entre ellas, en qué punto se encontraba la relación sentimental que mantenía el joven con la que fuese su novia en ese momento, o cómo fue su primer encuentro con él en Tailandia, entre otras tantas. Por si fuera poco, veremos cómo Silvia Bronchalo se romperá al ver, una vez más, la reconstrucción del suceso que Daniel Sancho realizó junto a las autoridades tailandesas.

Pero no todo queda ahí, puesto que, en su entrevista con Santi Acosta, la madre del acusado se pronunciará sobre su ruptura con Rodolfo Sancho y se pronunciará, a su vez, sobre los padres y la hermana de Edwin Arrieta. Es más, aprovechará esta entrevista para lanzar un mensaje al círculo más cercano de la víctima.

Debate de ‘GH DÚO’

Como suele ser habitual en este programa, se llevará a cabo un debate donde se ofrecerá la última hora del reality y, a su vez, se mostrarán imágenes inéditas de lo ocurrido, en las últimas horas, en la casa más famosa de Tres Cantos. En este debate, estarán presentes ex concursantes de la edición como son Carmen Borrego y Sonia Madoc, así como otros rostros conocidos tales como María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y María Jesús Ruiz.

