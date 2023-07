Fue el pasado mes de junio cuando, seis meses después de que Ana María Aldón (45) y José Ortega Cano (69) firmaran su divorcio tras varios meses separados, la diseñadora confesó estar de nuevo ilusionada de un apuesto hombre cuya identidad vio la luz hace escasas semanas: Eladio (56). «Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago. Da miedo enamorarse antes de que ocurra, una vez que pasa el miedo se va perdiendo, pero puede que esté hablando demasiado. Puede que más adelante cuente algo, por ahora os digo que estoy muy feliz», contó en Fiesta, el programa de Telecinco del que se ha convertido en colaboradora de primer nivel.

Pero lo cierto es que los comienzo de los nuevos tortolitos no estarían siendo todo lo fáciles que la sanluqueña querría. Si bien hace escasos días, Ana María tuvo que hacer frente a rumores de infidelidad por parte de su actual pareja; en la tarde de este domingo una historia del pasado ha llamado de nuevo a su puerta en el ya citado programa, para acusarla de haber roto un matrimonio y de ser una «interesada en el amor»: la de Juan Montiel.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’ / Telecinco

Juan Montiel y Ana María Aldón tuvieron un romance antes de que la ex Superviviente comenzara su historia de amor con José Ortega Cano, hace más de una década; cuyo final no fue, precisamente, el de «fueron felices y comieron perdices». Más bien todo lo contrario. Prueba de ello es sino, la entrevista que Juan concedió a Sálvame Deluxe en el año 2012, y el testimonio de un amigo del diestro del que Fiesta se ha hecho eco ahora. «Ella es una interesada del amor. Las relaciones que ha tenido han sido buscando su popularidad. Rompió el matrimonio de Juan Montiel, del gran maestro de los banderilleros. Y a Juan le dolió mucho que lo dejaran para irse con el maestro», comienza diciendo Antonio de la Puerta, amigo de Juan Montiel.

«Vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba y ahí está, gracias al maestro. Ella quería aspirar a más, y a través del maestro, ella se ha hecho ya la grande, la diva, acaparando todas las portadas de revistas, de televisiones, aprovechaba al maestro para hacerse una gran diseñadora, una gran colaboradora de televisión. Me da mucho coraje que se llegue por beber de la fuente de otro. Si no llega a ser por esta relación con el maestro, ¿Quién es? A lo mejor llega esta pareja nueva, este chico de Madrid anónimo… A lo mejor está enamorada de él, pero…Las dos relaciones que yo te he dicho han sido por interés», añade.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’ / Telecinco

Unas palabras que han provocado el estallido y la ira de Ana María Aldón en su programa, que no ha dudado en responder, tajante, a de la Puerta. «¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? ¿En qué momento tú y yo hemos intercambiado alguna palabra? Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años. ¿Qué quieres? Que te da coraje, pues jódete, es lo que hay. Solo me falta que ahora con la fortaleza que tengo encima vengas tú que eres un total desconocido para mí y yo para ti, a hablar», ha expresado.

Asimismo, Ana María ha querido dejar claro que si está en televisión en la actualidad, es porque se lo ha merecido y ganado ella misma. «Solo te digo que me das pena. Me das mucha pena. Me has dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo».