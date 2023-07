Pasado pisado. Seis meses después de poner fin a su matrimonio, Ana María Aldón ha rehecho su vida con Eladio, un caballero, de 56 años, con el que ya se ha dejado ver. Atrás queda su historia de amor con José Ortega Cano después de no poder superar la crisis que llevaban arrastrando hace ya algún tiempo y que se incrementó tras el documental de Rocío Carrasco en Telecinco. La diseñadora ha dado portazo a su etapa con el torero y ha pasado página enamorándose de nuevo.

Sin embargo, y pese a la nube de amor en la que se encuentra la televisiva, durante los últimos días han surgido rumores de inestabilidad en el seno de la pareja, llegando a señalar a Eladio con acusaciones propias de una posible infidelidad. Pese a la vorágine de reacciones, el involucrado habló personalmente para las cámaras de Fiesta y desmintió los hechos después de ser captado, recientemente, interactuando con otra mujer. «No sé, yo no tengo que dar ninguna explicación, nuestra relación está muy bien, esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto, con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis, está todo estupendo, muchas gracias», indicó.

Ana María Aldón y Ortega Cano por Madrid / Gtres

Después de la tormenta siempre llega la calma y Ana María ha querido confirmar a golpe de post que lo que su chico dice es verdad. «Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…», ha expresado, publicación que ha ido acompañada de una tierna estampa de ellos dos juntos teniendo como escenario perfecto un enclave playero situado en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

Unas palabras que, sin duda, cobran especial sentido después de su ruptura con el torero y padre de su único hijo en común. «Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo (…) Tengo la necesidad de hablar claramente y lo puedo hacer. Espero que algún momento sea mi etapa. Espero que llegue el momento en el que salgamos y disfrutemos», dijo durante una intervención en Viva la vida en marzo de 2022 tras unas declaraciones de su ex sobre la artista en las que dejaba claro que el amor de su vida había sido la intérprete de Como una ola. Con esta opinión Aldón quiso reprochar al diestro que la diera su lugar dentro de la relación.

Ana María Aldón en una imagen de archivo / Gtres

Finalmente, Ana María Aldón y Ortega Cano no encontraron ese punto de inflexión por el que estuvieron luchado un tiempo. Como consecuencia un mediático divorcio y una nueva ilusión que ha hecho soñar a la diseñadora.