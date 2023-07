La guerra abierta entre Gloria Camila (27) y Rocío Carrasco (46) no cesa. Si bien ninguna de las dos es protagonista ahora de reproches en los platós de televisión y, por consiguiente, de intervenciones incendiarias, ante las cámaras, contra la otra; las hermanas siguen alimentando su enemistad a través de sus respectivas redes sociales. Prueba de ello son las últimas declaraciones de la hija de José Ortega Cano (69) durante uno de sus directos en su perfil de Instagram, donde reúne a más de ochocientos mil seguidores.

Gloria Camila ha sido preguntada al respecto de la imagen que haces escasos días, compartió su hermana con nada más y nada menos que Sofía Suescun. Ambas parecían disfrutar de un día de barbacoa, con chapuzón incluido, en la casa que la influencer posee en una lujosa urbanización en Valdemorillo, en Madrid; y dejaban claro, además, que se intercambian (o regalan) ropa y complementos. «Mi Ro quería las botas leggins de SheIn, y como las agotasteis en un día, le guardé las mías. Ella feliz con sus botas jiji», escribió Sofía junto a la imagen en cuestión.

Stories de Instagram de Sofía Suescun / Instagram

Una estampa, sea como fuere, que Gloria Camila ha descrito de «deleznable». «Me parece deleznable. Ya sabéis que no me voy a pronunciar al respecto, que cada uno haga lo que quiera», ha dicho sin querer ahondar en más detalles pese al interés insistido de sus seguidores.

Pese a que es la primera vez que Sofía Suescun y Rocío Carrasco posan juntos, cabe recordar que son varias las veces que, sin ser vetada todavía por la cadena, Sofía defendió en los platós de Telecinco a la hija de Rocío Jurado y echado, a su vez, por tierra, a Rocío Flores y a Gloria, que es, a su vez, ex de su actual pareja sentimental, Kiko Jiménez (31). «Si Rocío [Flores] contara lo que realmente pasó con su madre quedaría en muy mal lugar y ya no va a interesar a nadie», «Rocío solo interesa por la relación con su madre, y no habla porque no le conviene», «Me contaba que Gloria Camila lo llevaba por el mal camino, a derrochar, con un ritmo de vida muy alto, y al final se te pegan las malas costumbres. Él hasta sufría», son algunas de las declaraciones que Sofía ha hecho en contra de tía y sobrina.

Rocío Carrasco en la inauguración al monumento de su padre. / Gtres

El motivo por el que Rocío Carrasco y Gloria Camila no se hablan

Han sido muchas las especulaciones durante años sobre el fin de la relación entre las hermanas. No obstante, no fue hasta el estreno de En el nombre de Rocío, cuando Rocío Carrasco abordó por primera vez los motivos de su distanciamiento con Gloria Camila, a quien definió como una niña «pizpireta, graciosa, lista, inteligente y zalamera».

Gloria Camila junto a Rocío Carrasco y Fidel Albiac en Chipiona / Gtres

Según la hija de la más grande, la relación entre ambas se dinamitó tras la gran discusión de Rocío con su hija, que provocó la marcha del hogar familiar de la segunda; y una llamada de auxilio de José Ortega Cano motivada por la gran preocupación del diestro por la difícil adolescencia también de su hija. «Después de que me ocurriera lo mío en julio (refiriéndose a su hija), Ortega me llamó por teléfono. Era una llamada de auxilio, de échame una mano porque Gloria estaba teniendo una adolescencia complicada», contó Carrasco.

Ante esto, la televisivo no dudó en ayudar a su hermana y hablar «pacíficamente con ella» sin imaginar, claro, que después José Ortega Cano le increpara por su actitud. «Empezó a decirme que quién me creo yo para decirle a su hija cómo tiene que comportarse. Que no soy su madre», relató.