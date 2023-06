Fue este martes cuando Sofía Suescun (26), quien mantiene una relación sentimental con Kiko Jiménez (31) desde hace varios años, hacía saltar todas las alarmas de la crónica social de nuestro país, y de las redes sociales, tras publicar -e inmediatamente eliminar-, un vídeo en el que se la veía hablando ante la cámara mientras por detrás aparecía Noel Bayarri (34), conocido por su paso por Mujeres y hombres y viceversa, en toalla, al más puro estilo Merlos Place, con Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas como protagonistas.

Rostros conocidos como el periodista Miguel Frigenti, o Nuria Marín, no tardaron en reaccionar y especular con un posible engaño de la ex concursante de Gran Hermano al ex colaborador de Sálvame; mientras que otros, dudaron, audaces, de la credibilidad de las imágenes, tachando el post de la influencer de montaje. «No sé si es un montaje, pero si ha borrado el vídeo por algo será. Yo pensaba que Kiko y Sofía eran vecinos. En fin, es cosa de ellos», «No me creo nada», «Que heavy», «Qué pillada. Lo de lavarse la cara no era parte de ningún anuncio. El resto sí», fueron algunos de los comentarios entre los usuarios en la red.

A ver por favor, que Sofia Suescun ha subido esto y sale ¿Noel Bayarri? ¡MIRÁAA! ¿Casualidad? pic.twitter.com/FaGo7CK2uo — Alexsinos (@alexsinos) June 27, 2023



Y ni una cosa ni la otra. Ha sido hace escasas horas cuando Netflix (sí, Netflix), ha salido al paso del revuelo y dado las explicaciones pertinentes sobre lo sucedido. Al parecer, todo se trata de una promoción del nuevo reality de la plataforma, Falso Amor, cuya premisa es: «¿Si ves a tu pareja siéndote infiel creerías a tu corazón o a tus ojos?»: «Confirmamos: el deepfake ha sido creado para darnos los mejores salseos. El reality #FalsoAmor llega el 6 de julio», han expresado en su perfil de Twitter. «Sabía que se iba a liar gorda. Unos se alegraban, otros se cabreaban, otros me insultaban, me justificaban. Si esto les ha sorprendido e impactado, con el reality van a flipar», ha escrito, por su parte, la televisiva.

Falso Amor tiene previsto su estreno global el próximo día 6 y, presentado por Raquel Sánchez Silva, se trata de un nuevo espacio que utiliza herramientas como la Inteligencia Artificial y el deepfake, para provocar situaciones inesperadas para sus protagonistas: cinco parejas. Las imágenes son alteradas por ordenador y después se envían a los participantes, que viven en villas separadas y a su alrededor tienen personas del sexo opuesto, obligándoles a diferenciar qué es real y qué no.

Raquel Sánchez Silva en la promoción de ‘Falso Amor’ / Netflix

El nuevo formato de Netflix, producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), recuerda al mítico Confianza ciega o La isla de las tentaciones. Sin embargo, a diferencia de éstos, Falso Amor sí cuenta con un premio final económico. En concreto, 100.000 euros. «Con 100.000 euros en juego, cinco parejas ponen a prueba su confianza en un tórrido reality donde la tecnología deepfake difumina la línea entre la verdad y la mentira. Los primeros 7 episodios del reality se estrenarán a nivel global el 6 de julio y la gran final llegará el 13 de julio, donde los usuarios podrán descubrir qué pareja será la ganadora», señala la plataforma.