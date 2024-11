Ana María Aldón confiesa cómo es su vida económica desde que no trabaja en Telecinco

Ana María Aldón saltó a la fama por ser mujer de José Ortega Cano. Con el paso del tiempo descubrió que estaba preparada para trabajar en televisión y poco a poco le fueron ofreciendo proyectos: participó en Supervivientes, en Gran Hermano Dúo y fue colaboradora de varios programas. Sin embargo, ya no tiene nada que ver con Telecinco y su vida económica ha generado muchas especulaciones.

La ex tertuliana ha montado una tienda de ropa en Internet. Según cuenta, este negocio le funciona tan bien que ha tenido que contratar a una empleada para que le ayude, por eso no entiende las últimas informaciones que han salido publicadas. Diversos medios aseguran que Aldón tiene dificultades para salir adelante, pero ella lo niega en rotundo.

Ha reaparecido públicamente y ha declarado: «Eso es mentira». Asegura que tiene tantos pedidos en su tienda de ropa que no le da tiempo a nada, por eso duerme poco. «Yo no parao de trabajar. Es más, he tenido que meter a una empleada», ha comentado en exclusiva para Socialité, programa presentado por María Verdoy en Telecinco.

Es cierto que Ana María ya no colabora en televisión, pero ha sabido reinventarse y promete que todo el que diga lo contrario está mintiendo. Es más, ha arremetido contra uno de sus antiguos compañeros. Un colaborador que trabajó con Emma García y ahora tiene un canal de YouTube. Él también ha afirmado que Aldón «está en bancarrota».

«Lo que quiere es hacer daño, pero bueno… Ya estoy acostumbrada. No es más que un hater. Hay cosas peores y peores personas», declara al respecto.

Ana María Aldón reaparece en Telecinco

Ana María Aldón llevaba un tiempo sin participar en un programa de televisión, pero ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa. Llevaba unas semanas callada mientras sus detractores lanzaban ataques y comentarios que, según ella, no se ajustan a la realidad. «Y además, es que dicen que yo me creía el ombligo del mundo. Es falso».

Tal y como contó la andaluza en su momento, mientras estaba casada con José Ortega Cano empezó a estudiar Diseño de Moda y gracias a esto ahora tiene su propia carrera. Ha montado un taller en su vivienda de Guadalajara y allí ha instalado su centro de operaciones. Hace pedidos online y ha creado su propia página web.

«En Anamariaaldon.com celebramos la belleza de todas las mujeres y su poder para inspirar y transformar el mundo. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje hacia la autenticidad y la individualidad, donde cada pieza te ayudará a expresar tu personalidad y a destacar entre la multitud», dice en su portal. Es ella la que posa en las fotos, luciendo sus productos y demostrando que, a pesar de haber desaparecido de la tele, sigue teniendo mucho estilo.

La nueva vida de Ana María Aldón

Después de separarse de José Ortega Cano, la diseñadora se instaló en El Casar (Guadalajara). Se compró una casa que le costó 250.000 euros, donde reside junto a su hijo José María. En estos momentos mantiene una relación cordial con el torero. En el pasado tuvieron desencuentros, pero actualmente no se les conoce ninguna guerra.

El paso del tiempo ha demostrado que Aldón puede vivir sin la pequeña pantalla. Ha aprovechado su talento y está saliendo adelante sin ayuda.