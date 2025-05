El encuentro de Rocío Flores con José Ortega Cano que terminará afectando a Rocío Carrasco

El próximo 1 de junio se cumplen 19 años de la muerte de Rocío Jurado. Casi dos décadas sin la Más Grande, tiempo que ha servido para que su familia de un giro radical. Hay dos bandos muy diferenciados: en uno se encuentran Rocío Carrasco y Fidel Albiac y en el otro José Ortega Cano y el resto del clan. Rocío Flores, nieta de la cantante y primogénita de Rociíto, le ha dado la espalda a su madre porque considera que esta equivocada.

Rocío trabajaba en televisión, de hecho consiguió un puesto como colaboradora de Ana Rosa Quintana, pero la línea editorial de Mediaset cambió y se quedó sin su puesto. También tuvo mucho que ver que se cansó de ser tertuliana y probó suerte en la industria de las influencers. En estos momentos su vida no tiene nada que ver con la pequeña pantalla. Es empleada en Farmasi, una empresa de belleza que le ha permitido alejarse del foco. No obstante, sigue al lado de su familia y no ha faltado a la misa de Rocío Jurado.

José Ortega Cano en la misa de Rocío Jurado. (Foto: Gtres)

Los Mohedano se han reunido en Chipiona para rendir tributo a Rocío Jurado. Como no podía ser de otra forma, José Ortega Cano se ha desplazado hasta Andalucía para honrar a su mujer. No estaba solo, le han acompañado sus hijos Gloria Camila y José María. Quién no se ha dejado ver ha sido José Fernando. Se desconoce si no estaba presente o si ha entrado por otra puerta y las cámaras no le han podido retratar.

Rocío Carrasco, la gran ausente

Rocío Carrasco insiste en que los hermanos de su madre están motivados por intereses mediáticos y económicos, así que lleva mucho tiempo sin asistir a los actos que organizan. Su ausencia en la nueva misa de Rocío Jurado no ha sorprendido a nadie, pero sí ha afectado a su imagen. Una vez más ha demostrado que no quiere saber nada de su famoso clan. En el otro lado de la ecuación está Rocío Flores, quien sí está pendiente de la agenda de los Mohedano.

Rocío Flores con su hermano David. (Foto: Gtres)

Rocío Flores se ha reencontrado con José Ortega Cano, con quién mantiene una bonita relación. Nunca han perdido el contacto, a pesar de la triste pérdida de Rocío Jurado. Es más, la influencer se ha interesado por el estado de salud del torero cuando este ha tenido problemas. Tal y como Rocío ha explicado delante de los micrófonos de la agencia Gtres, el diestro está muy emocionado.

Gloria Camila viaja a Chipiona

Rocío Flores, Gloria Camila y José María. (Foto: Gtres)

Después de un tiempo apartada de los platós de Mediaset, Gloria Camila ha recuperado su puesto de comentarista en Telecinco y ahora trabaja con Emma García en el programa Fiesta. Este espacio se emite los fines de semana, pero Gloria ha pedido permiso para desplazarse hasta Chipiona y poder estar en la misa de su madre. Allí ha tenido ocasión de encontrarse con sus sobrinos, Rocío y David Flores.

David Flores es el hijo menor de Rocío Carrasco y tampoco tiene contacto con ella, pero sí está muy unido a los Mohedano. Es habitual verle en los homenajes a Rocío Jurado, donde coincide con algunos enemigos de su madre, como Gloria Mohedano o José Antonio (el marido de esta última). Son muchos los que están hablando de la recurrente ausencia de Rocío Carrasco y su imagen vuelve a estar en boca de todos.