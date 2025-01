Rocío Carrasco enfrenta un duro revés judicial nada más empezar el año

Rocío Carrasco ha comenzado el año enfrentando un significativo revés judicial. El Tribunal Supremo ha desestimado su último recurso, confirmando la sentencia que la condena por el impago de la pensión alimenticia a su hijo, David Flores Carrasco, entre los años 2018 y 2021. Esta decisión ratifica la obligación de Carrasco de indemnizar a su hijo con 13.200 euros, además de una multa de 900 euros.

La controversia legal tiene se originó cuando Antonio David Flores, ex marido de Carrasco y padre de David, presentó una demanda alegando que la hija de Rocío Jurado no había cumplido con el pago mensual de 200 euros destinados al sustento de su hijo durante el período mencionado. En julio de 2023, el Juzgado de lo Penal de Madrid falló a favor de Flores, declarando a Carrasco culpable de un delito de impago de pensiones. Carrasco argumentó en su defensa que no había realizado los pagos debido a que sus bienes estaban embargados por la Agencia Tributaria, lo que, según ella, le impedía cumplir con sus obligaciones financieras.

Rocío Carrasco a su llegada a un tanatorio. (Foto: Gtres)

Tras la sentencia inicial, Rocío Carrasco recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando vulneración de su derecho a una tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, debido a la denegación de ciertas pruebas que consideraba esenciales para su caso. Sin embargo, la Audiencia desestimó sus argumentos y mantuvo la condena. Finalmente, el Tribunal Supremo ha ratificado esta decisión, haciendo firme la sentencia sin posibilidad de nuevos recursos. Aunque eso sí, pese a que el delito de impago de pensiones puede conllevar penas de prisión, en este caso no se ha impuesto tal sanción.

Según ha desvelado la revista Semana, en primicia, fue el propio Antonio David Flores quien renunció a solicitar una pena de cárcel para la madre de sus hijos, manifestando su deseo de recibir únicamente la cantidad adeudada. «El ex colaborador renunció a la petición de cárcel, aunque sí que quería que su ex mujer se hiciera cargo de la cantidad monetaria que la Justicia consideró oportuna. Y aunque Rocío recurrió ante el Supremo como única esperanza, finalmente no ha podido hacerse con la victoria en esta batalla legal», señalan.