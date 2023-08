Rocío Carrasco, condenada por el impago de la pensión de su hijo

Rocío Carrasco continúa enfrentándose a varapalos judiciales. La hija de la apodada ‘la más grande’ ha sido condenada por el juzgado número 23 de lo Penal de Madrid por no pagar la pensión de su hijo menor de doscientos euros mensuales, decretados por una anterior sentencia que consideró al joven como «dependiente» económicamente debido a su discapacidad. Así lo recoge la resolución adelantada por El periódico de España, donde se la juzga por ser «autora responsable de un delito de impago de pensiones». Siguiendo lo publicado por el medio citado, la condena fue dictada el pasado 31 de julio, la cual se traduce a seis meses de multa a cinco euros diarios, consiguiendo un total de 900 euros. Por otro lado, la sentencia obliga a Carrasco a indemnizar a su hijo con 13.200 euros, sin contar los intereses. Una cantidad que corresponde a las 66 mensualidades de las que no se habría hecho cargo en los últimos cinco años y medio.

Como defensa durante el proceso judicial, Rocío Carrasco alegó tener todos sus bienes embargados por la Agencia Tributaria, explicando así la ausencia de sus pagos. Una justificación que finalmente parece no haber convencido al juez, el cual ha terminado dictaminando a favor de David Flores, el hijo pequeño de Antonio David y Rocío. De acuerdo con lo recogido por el Código Penal, este tipo de condenas suelen rondar multas mayores de hasta seis y 24 meses de sanción, sumados incluso al año de prisión, pero, en este caso, el pequeño del clan aseguraba tan solo querer recibir el dinero que su madre no le había pagado en los últimos años, por lo que se acordó por ambas partes retirar la posibilidad de ingreso en prisión.

Rocío Carrasco en un homenaje a su padre / Gtres

A lo largo del juicio, la defensa de la demandada también solicitó que se rechazara la legitimidad de Antonio David Flores de sumarse a la acusación, ya que David era mayor de edad. Sin embargo, el juez rechazó dicha petición ya que pese a que el joven tiene más de 18 años, la condición especial que sufre en cuanto a sus capacidades le hace poder ser considerado dependiente (en este caso de su padre) y sin autonomía propia.

Cabe recordar que el pasado 28 de junio estaba previsto el juicio encargado de resolver dicho delito, donde por primera vez en años, Rocío Carrasco podía reencontrarse con sus hijos cara a cara, algo que finalmente no sucedió tras tomar la decisión de no presentarse a la sede judicial. Un movimiento que no sentó del todo bien a Rocío Flores, la primogénita del ex matrimonio, quien, a través del canal de YouTube Derechos al corazón, expresó su desacuerdo ante lo sucedido: «Mi postura siempre ha sido súper clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como lo ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en su contra. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy», manifestaba.