El revelador regalo de Rocío Carrasco al hijo de Alba Carrillo y Fonsi Nieto

«Nos toca ver El Grand Prix ingresados». Con estas palabras Alba Carrillo hacía público hace escasos días el ingreso de su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, en el hospital. Si bien la televisiva no quiso ahondar en los motivos que llevaron al pequeño al centro médico, quiso tranquilizar a sus más de setecientos mil seguidores en Instagram apuntando que no se trataba de «nada grave» y que está «todo controlado». De hecho, Lucas habría recibido ya el alta hospitalaria.

De igual modo, la situación del pequeño ha hecho que los familiares y amigos más allegados de Alba hayan mostrado su apoyo a la ex colaboradora de Ya es mediodía y a su retoño, incluso con obsequios. Prueba de ello es el significativo regalo por parte de Rocío Carrasco, íntima amiga de Carrillo: un elefante decorativo de color negro y revestido de cristales de colores que perteneció nada más y nada menos que a Rocío Jurado y que, tradicionalmente, simboliza buena suerte, longevidad y éxito. «Un elefante de la gran Rocío Jurado que nos va a traer cosas buenísimas», ha escrito Alba en redes sociales a modo de agradecimiento junto a un emoticono en forma de corazón acompañado del nombre Ro, como se refieren a Rocío Carrasco sus íntimos amigos.

Stories de Instagram de Alba Carrillo / Gtres

La amistad de Rocío Carrasco y Alba Carrillo se remonta al año 2016, cuando ambas coincidieron como conductoras junto a Sandra Barneda, Alyson Eckmann, Natalia Millán, Beatriz Montañez y Yolanda Ramos, del programa Hable con ellas de Telecinco que, producido por Mediaset España, estuvo en emisión entre el 8 de abril de 2014 y el 29 de agosto de 2016. En ese momento, tanto Rocío Carrasco como Alba Carrillo estaban pasando por un mal momento. Y de ahí, precisamente, las declaraciones de la modelo sobre Carrasco en una ocasión. «Nos unimos en el dolor porque yo también estaba pasando por una depresión», expresó. «Siempre, siempre está. Cuando dicen cosas malas de él tengo que decir sois unos mongólicos», añadió también sobre su relación con el marido de la hija de la más grande, Fidel Albiac.

La eterna defensa de Alba a Carrasco en su conflicto con Antonio David

Es tal la amistad entre las dos televisivas que Alba Carrillo ha llegado, a lo largo de su amplia trayectoria en la cadena insignia de Mediaset, ha protagonizar fuertes encontronazos con Antonio David Flores por la polémica que une a la ex pareja. Cabe recordar si no, como en el año 2021, durante la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Alba se refirió al ex colaborador de Sálvame como un «mal padre». «No puede ser un buen padre una persona que no paga la pensión de alimentos. Muchas veces piensan que es para ti, para irte de cena es que tu hija y tu hijo comen. De la mano de Dios no los ha dejado porque estaba su madre. La lleva a un buen cole, les va a llevar al tenis y encima le llamas mala madre», expresó.