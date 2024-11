Rocío Carrasco ha reaparecido. La hija de Rocío Jurado ha sido una de las asistentes al estreno del documental El loco. Los silencios de Quintero en homenaje al periodista Jesús Quintero, fallecido el 3 de octubre de 2022 a la edad de 82 años en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz.

Después de posar en el photocall habilitado, Rocío ha atendido a los medios de comunicación que aguardaban su llegada. «Jesús Quintero es alguien importantísimo en mi vida, mi niñez, en mi familia, es algo mío», ha dicho nostálgica.

«Ellos tenían una relación muy especial. Yo siempre lo hablo con Lola y con Andrea eran como amores platónicos, se entendían con la mirada. Era una relación muy especial», ha explicado sobre la relación que tenían su madre y el comunicador. Ha sido después, cuando Rocío Carrasco ha revelado el motivo por el que nunca fue entrevistada por Jesús Quintero. «Cuando Jesús falleció me llamó Andrea y me dijo que había encontrado una hoja de su padre que tenía mi nombre apuntado en un listado de entrevistas imposibles», ha revelado.

Rocío Carrasco ha confesado que nunca dio una entrevista a Quintero porque ella se encontraba en una época muy mala. «Yo le decía no estoy bien…», ha dicho la empresaria.

Así se encuentra Rocío Carrasco

Al margen de lo mencionado, Rocío Carrasco ha aprovechado esta intervención en los medios para indicar que se encuentra bien. «Estoy con el teatro, la serie y con todo», ha comentado. Sobre la pieza audiovisual ha indicado que, por ahora, se encuentra en la «primera fase». «El documental también está en la primera fase y con el teatro estamos de gira», ha revelado.

Por otro lado, Rocío ha revelado cómo va a pasar las navidades. «Lo he dicho siempre, no me gustan». Asimismo, ha indicado que «seguramente» vaya a pasarlas a casa de Terelu Campos, una tradición que llevan haciendo años debido al fuerte vínculo que siempre han tenido.

Después, Rocío Carrasco ha mostrado su emoción por el embarazo de Alejandra Rubio. «Voy a ser tía», ha comentado, orgullosa. Carrasco también ha hablado sobre si conoce o no a la pareja de Alejandra. «Yo lo conozco, pero no lo he tratado, pero sí lo conozco porque él es primo de niñas a las que quiero mucho, como Laura Matamoros. Lo he visto tres o cuatro veces», ha comentado.