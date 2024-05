Rocío Carrasco desvela por qué no pasará el aniversario de la muerte de Rocío Jurado en Chipiona

El musical de Rocío Jurado ha llevado al Teatro Albéniz de Madrid gracias al nuevo proyecto de Rocío Carrasco. La empresaria ha dado una entrevista para dar más detalles sobre este espectáculo y ha aprovechado para desvelar cómo afronta el aniversario de la muerte de su madre. Hay que recordar que el próximo 1 de junio se cumplirán 18 años desde la desaparición de la cantante. La familia Mohedano organiza varios actos, pero Carrasco nunca hace acto de presencia. Ya ha desvelado el motivo que hay detrás de esta postura.

La relación de Rocío con sus tíos maternos, Amador y Gloria Mohedano, es inexistente. Sin embargo, Carrasco se desplaza hasta su tierra natal cuando considera que debe hacerlo, sin importarle que allí reside una parte de su familia con la que tiene muchos problemas. Ese no es el motivo por el que no pasará en Chipiona el aniversario de la muerte de su madre. Hay otras razones.

«Yo lo he dicho siempre. A mi no me hace falta que sea 1 de junio para recordar a mi madre, al final ella está conmigo todos los días de mi vida. El 1 de junio, gracias a Dios porque entonces no lo podría soportar, ha pasado a ser un día más», ha declarado la mujer de Fidel Albiac durante el nuevo musical que ha estrenado en Madrid.

Rocío Carrasco, en el teatro. (Foto: Gtres)

«No voy a Chipiona porque no puedo, entre otras cosas porque no puedo, pero es cierto que a mí me gusta ir en otras fechas». Insiste en que cada 1 de junio intenta hacer vida normal, pues para ella Rocío Jurado está presente a cada momento y no necesita recordarla en una fecha concreta. Lo hace todos los días.

Rocío Carrasco aclara quién es su gran apoyo

No se habla con una parte de su familia materna y tampoco sabe nada de sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila Ortega, pero hay una persona que siempre está a su lado: Fidel Albiac. El abogado estaba presente durante la presentación del nuevo musical de la Más Grande y Carrasco considera ha sido esencial para que el proyecto salga adelante.

«Fidel es el apoyo con mayúsculas, es fundamental para que esto salga adelante, es fundamental para mi vida en general. Queremos casarnos este año porque vamos a hacer 25 años juntos, pero ya estamos casados. Vamos a hacer algo especial: una boda», ha comentado ante los micrófonos de la agencia Gtres.

También ha aclarado que hay otra persona que le está ayudando mucho: la protagonista del espectáculo, Anabel Dueñas. La cantante es amiga personal de Rocío y Fidel. El matrimonio está encantado con ella.

Rocío Carrasco, en el teatro. (Foto: Gtres)

«Todo de la mano de Anabel, ella se mete al público en el bolsillo. El público va a oler, va a ver y va sentir a mi madre. Él público es uno más del espectáculo, es un espectáculo que no es igual de una vez a otra, entre otras muchas cosas porque de una ciudad a otra se cambia repertorio, se cambia vestuario, se cambia escenografía y se cambian cosas de guion para meter alguna sorpresa. Vienen gente, amigos nuestros y se suben al escenario, pero eso nunca lo desvelamos», ha comentado Carrasco.

Rocío Carrasco da carpetazo a Amador Mohedano

Rocío Carrasco, después de explicar en qué consiste el musical, ha escuchado una pregunta sobre Amador Mohedano, pero no está dispuesta a entrar en más conflictos.

Amador Mohedano, en Chipiona. (Foto: Gtres)

El que fue representante de Rocío Jurado tiene problemas económicos. Hacienda le reclama una cantidad que no tiene y en consecuencia podría embargar una parte de la finca que heredó de su hermana. Sin embargo, Rociíto no quiere participar en ninguna guerra.

Asegura que no sabe lo que le pasa a Amador y reconoce que tampoco le importa. ¿Qué pensará el ex de Rosa Benito de la postura que ha adoptado su sobrina?