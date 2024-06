Rocío Carrasco consigue emocionar a Terelu Campos al hacer público un inesperado mensaje

Todo el mundo conoce la buena relación que hay entre Rocío Carrasco y la familia Campos, lo que nadie sabía era lo que estaba preparando Fidel Albiac en secreto. La hija de Rocío Jurado ha entrado en directo en el programa de televisión donde colabora Terelu Campos y ha conseguido emocionarla transmitiendo un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. Quiere que la comunicadora sera la madrina de su nueva boda con Fidel.

Rocío Carrasco va a cumplir 25 años al lado del abogado y quiere celebrarlo por todo lo alto. Ya está casada, pero quiere repetir la ceremonia y juntar a sus familiares y amigos más cercanos. Dentro de este grupo se encuentran las Campos y Fidel quiere que Terelu ocupe un papel especial. Albiac le mandó un mensaje antes de que esta entrase en su espacio televisivo, pero no lo leyó, por eso se enteró en directo.

«¿Has leído el mensaje que te ha enviado Fidel? ¿No te has enterado o no te quieres enterar?», le ha preguntado Rociíto a la hermana de Carmen Borrego. Ella ha negado la mayor, así que Carrasco ha añadido: «Lo digo yo si quieres, Fidel le ha escrito a Terelu que quiere que sea su madrina de boda en representación de Teresa».

Terelu Campos con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. (Foto. Gtres)

Terelu, visiblemente emocionada, ha contestado: «No me había enterado hasta ahora mismo que me lo acabas de decir tú. Por favor, sí quiero, sí quiero». Lamentablemente María Teresa Campos falleció el pasado 5 de septiembre y Fidel Albiac se sigue acordando mucho de ella, por eso quiere que su hija mayor se la madrina de su boda.

El secreto que oculta Rocío Carrasco

La escena anterior ha tenido lugar en D Corazón, programa presentado por Anne Igartuburu y por Jordi González. Ambos han intentado llegar hasta el final, pero Rocío no ha dado todos los datos. Se ha negado a desvelar quién va a ser su padrino y promete que desconoce la fecha exacta. «No lo sé. Sé que es en el 2024. Vamos a ver, tengo el novio y el año. Tengo la madrina, el padrino, que no lo voy a decir. Yo no necesito tanto tiempo para prepararlo».

-Jordi: Estás muy guapa, será que la cara es el espejo del alma.

-Terelu: Sabes lo que tiene? Serenidad. Rocío entra por teléfono a #DCorazón y desvela q Fidel le ha mandado un mensaje a Terelu para q sea su madrina de boda en representación de María Teresa Campos. #APOYOROCÍO1J pic.twitter.com/avCQg4DbEx — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) June 1, 2024

La hija de Rocío Jurado también ha explicado que el maestro de ceremonias será Luis Pliego, director de la revista Lecturas y colaborador de varios programas. El periodista conoce muy bien a Carrasco, es uno de sus grandes amigos y tiene una misión especial el día de la boda.

Terelu Campos responde a Belén Esteban

Belén Esteban, en un evento benéfico. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado el emocionante momento que ha vivido junto a Rocío Carrasco en el programa de TVE, Terelu Campos se ha enfrentado a una escena bastante tensa. Su ex compañera Belén Esteban le ha atacado desde Ni que fuéramos, un espacio que ha resucitado la esencia de Sálvame.

Belén acusa a Terelu de haber dado la espalda a su antiguo equipo, pero ¿qué hay de cierto en esta afirmación? La hija de María Teresa ha declarado: «Todavía no ha llegado el día de hablar, es lo único que puedo avanzar, evidentemente no va a ser hoy». Sin embargo, después se ha animado y ha dado varios detalles.

Terelu Campos se defiende

Terelu ha hablado del contrato que Belén Esteban tiene con Fabricantes Studio, la productora que está detrás de Ni que fuéramos. Este gesto le ha sentado mal a la colaboradora y la madre de Alejandra Rubio ha dejado claro que nunca ha querido competir con nadie.

«yo jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional. Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio, entiendo que las condiciones de Belén son diferentes, mejores, pero no lo critico».