Sin duda, una de las noticias más llamativas de lo que llevamos de verano ha sido el embarazo de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia serán padres antes de que finalice el año. Una buena nueva que ha sorprendido a propios y extraños. Sobre esto se ha pronunciado Rocío Carrasco, muy cercana al clan Campos.

La hija de Rocío Jurado se ha convertido en la invitada estrella al podcast La casa de mi vecina, de Nagore Robles. Ha sido durante esta entrevista donde la empresaria se ha sincerado sobre cómo vivió la noticia de que Alejandra se encuentra en estado de buena esperanza.

Rocío Carrasco sobre Alejandra Rubio

Nagore Robles le preguntó a Rocío Carrasco que cómo se sintió cuando la prensa se enteró de que ella estaba embarazada. Recordar que Rocío se casó con Antonio David, el 31 de marzo de 1996, con 18 años y embarazada y que, dos años después de estrenarse como madre primeriza, fueron Rocío y Antonio David quienes posaron, con la pequeña, en la portada de la revista ¡Hola!, anunciando que esperaban su segundo hijo.

Rocío Carrasco en la presentación de su línea de cosmética de ‘RC Skincare’. (Foto: Gtres)

«Yo he vivido eso (en referencia a la prensa). De hecho, lo he vivido antes», indicó Rocío. Después explicó cuál fue su reacción al enterarse de la noticia. Aseguró que lo primero que pensó fue «‘hostia, qué joven’». Después reflexionó. «Me dije, ‘pero tía, eres tonta, si con esa edad tú ya tenías dos’», indicó. Sin duda, un claro guiño a sus dos hijos, Rocío y David, con quienes no mantiene ningún tipo de relación desde hace años.

Rocío Carrasco, en el teatro. (Foto: Gtres)

Después, Rocío Carraco confesó que se enteró del embarazo de su «gorda» (como llama cariñosamente a Alejandra) «muy poquito antes de que se hiciera público».

Alejandra Rubio, embarazada

Fue el pasado 19 de junio, cuando salió a la luz a golpe de entrevista que Alejandra Rubio está embarazada tras más de cinco meses de relación con Carlo Costanzia. La pareja hizo una entrevista conjunta en la revista ¡Hola! donde se sinceró sobre este proceso que están viviendo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Será el próximo mes de diciembre cuando llegue al mundo el bebé. Tal y como explicó Alejandra por aquel entonces estaba de tres meses y casi dos semanas, por lo que, actualmente se encuentra en la semana 18 de gestación. Sobre cómo estaba llevando estos primeros meses de embarazo, la colaboradora de televisión confesó que «al principio, no fue fácil».

Durante todo este tiempo, Alejandra Rubio ha tenido que hacer frente a numerosas críticas. Motivo por el que llegó a estallar en televisión durante su intervención en Así es la vida, espacio en el que colabora.