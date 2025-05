Chayo Mohedano ha celebrado una fecha muy especial en su familia. La sobrina de Rocío Jurado, ha reunido a los suyos con motivo de la Primera Comunión de su hijo pequeño que no ha sido el único protagonista pues sus otros vástagos han recibido el Sacramento de la Confirmación. La prensa, conocedora de este evento, acudió a las puertas de la Iglesia donde se celebró aunque no consiguió declaraciones de la prima de Rocío Carrasco. Desde hace varios años que Chayo optó por mantener un perfil bajo de cara a la prensa. Sin embargo, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha caído en una gran contradicción ya que sí que ha hecho pública esta reunión familiar.

La gran contradicción de Chayo Mohedano

Desde hace años que Chayo Mohedano no se sienta en un plató de televisión. Durante años, la sobrina de La más grande copó numerosos titulares por contar muchas veces su vida íntima en programas de la pequeña pantalla, donde incluso fue colaboradora en algunos de ellos. Sin embargo, cuando su prima Rocío decidió contar la versión de su vida, lo cierto es que la hija de Rosa Benito dio un paso atrás en su exposición mediática. No obstante, en redes sociales ha encontrado un espacio seguro donde mostrar cómo es su vida. Una gran contradicción ya que por una parte no quiere hacer públicos aspectos de su vida, pero por otra parte sí que comparte contenido en su perfil personal, que es público.

De hecho, es en el universo 2.0 donde a lo largo de estos años ha dado muchos titulares al pronunciarse sobre polémicas de su vida o de los suyos. El pasado año, por ejemplo, mandó un comunicado tras conocerse la complicada situación legal Antonio Tejado -imputado de robo con violencia en el caso de su tía, María del Monte-, el padre de su hijo mayor: «Qué poca vergüenza todos esos que siendo cómplices y creyendo lo que os convenía (haciendo referencia su separación de Tejado), aún demostrando lo contrario, ahora me llamáis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto. Dejad de molestar, por favor, ya lo superé y no gracias a vosotros. Si no vais a pedir perdón, no uséis ese pasado manipulando para dañar a quien me sigue de cerca, al contrario que a mí, no os ha importando nunca. Gracias».

Además de la contradicción de la buena sintonía que parece tener ya con el hijo de su primogénito, tal y como han dejado ver en la última reunión familiar, lo cierto es que Chayo -que en teoría no quiere hacer pública su vida privada-, ha abierto el álbum de fotos de la Primera Comunión y Confirmaciones de sus hijos. «Mis tres soles tomaron sus sacramentos ayer rodeados de muchísimo muchísimo amor. Y eso es lo que vale y por eso he luchado cada segundo de mi vida, para que ellos sean felices. No me importa nada más», ha escrito en su cuenta de Instagram.