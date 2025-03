La reacción de José Ortega Cano a la entrevista de Amador Mohedano

Amador Mohedano llevaba apartado de la televisión un tiempo. Sin embargo, dejó a un lado el silencio que le había acompañado estos últimos tres años para dar una de sus entrevistas más esperadas. Abordó diferentes asuntos y también explicó cómo se encuentra actualmente después de estar alejado del foco mediático.

La reacción de José Ortega Cano

Ahora, ha sido José Ortega Cano el que ha reaparecido en las inmediaciones de su domicilio situado en Madrid. Al ver a la prensa, el torero ha saludado amablemente, pero al ser preguntado por la intervención televisiva del hermano de Rocío Jurado ha optado por la discreción.

José Ortega Cano en un evento. (Foto: Gtres)

Y es que no ha querido responder a las cuestiones de la reportera de la agencia Gtres, porque tal y como ha señalado no ha podido verla. De esta manera, el diestro se desmarca por completo de las palabras que Amador Mohedano dijo en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Arhidona en Telecinco.

La entrevista de Amador Mohedano

Amador Mohedano reveló que, actualmente, está viviendo «un buen momento». «Me encuentro tranquilo, ahora mismo estoy soltero y vivo en compañía de mi hijo Salvador, y tengo la deuda de Hacienda totalmente saldada», explicó. Es necesario mencionar que tuvo que pagar 199.000 euros por la venta de la finca Los Naranjos. Por otro lado, al ser preguntado sobre su vida sentimental, aclaró que no tiene «ninguna alegría sentimental».

Amador Mohedano durante un evento. (Foto: Gtres)

Durante su intervención televisiva también quiso hablar acerca de la relación que tiene con su ex mujer, Rosa Benito. «Hace mucho que no hablo con ella. Parece que es mejor estar apartado el uno del otro. Decidió bloquearme del teléfono», señaló.

Aunque pasaron 30 años de su vida juntos, la distancia marca la tónica de su vínculo. Además, Mohedano reconoció que llevan ocho meses sin hablarse. «Me resulta imposible comunicarme con ella, incluso en fechas señaladas», puntualizó. «Que me tuviera rencor me molestaría, pero no que haya pasado página. Nunca pensé que llegaríamos al punto que hemos llegado», añadió.

Después, los colaboradores del citado formato hicieron alusión a los problemas que tuvo con el alcohol durante los últimos años. «¿Con la separación? Sí, pasé de todo. Incluso una depresión. En ese momento yo me quería morir. Nunca pensé en suicidarme, pero sí lo pensé», comentó el invitado.

Amador Mohedano en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Llamó especial atención una revelación que hizo Amador. Contó que, además de recibir cartas de admiradores había recibido amenazas. «También me llegan cosas que no son agradables… he llegado a tener dos amenazas en el buzón, escritas a mano. Una me decía que me fuese de Chipiona que me iban a matar», explicó ante la sorpresa de los presentes en el plató.