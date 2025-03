La amenaza de Amador Mohedano a su sobrina Rocío Carrasco: "Lo vais a escuchar"

Después de tres años de silencio, Amador Mohedano ha regresado a un plató de televisión. Fue el pasado 14 de marzo cuando el hermano de Rocío Jurado concedió una inesperada y sincera entrevista en el programa de Mediaset presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Durante su intervención, lejos de limitarse a hablar sobre su vida actual, el gaditano también expresó su malestar por las acusaciones que recibió por parte de su sobrina, Rocío Carrasco, en la serie Contar la verdad para seguir viva. A su regreso a casa, el ex marido de Rosa Benito no dudó en atender a los medios y, en ese momento, anunció públicamente que revelaría algo sorprendente sobre su sobrina más pronto que tarde.

«No he dormido nada en toda la noche. He recibido mensajes bonitos de todo el mundo […] De mi sobrina no, claro. De ella ya he dicho todo. Diré más cuando llegue el momento», comenzaba a decir. Sin entrar en mayores detalles, Amador señalaba que no tenía duda de que lo que va a revelar va a sorprender a propios y extraños, aunque no desvelaba en ningún momento cuándo iba a pronunciarse ni dónde.

Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

Las entrevista de Amador Mohedano en ¡De viernes!

Rocío Carrasco aseguró durante su documental que su tío era «un frustrado» y que su madre «sufría y lloraba mucho en el camerino por su culpa». «Quiero que quede claro que a él no le relega nadie de ningún puesto… Nadie le ha quitado el pan de sus hijos porque sigue siendo el manager de mi madre, que es lo que ha sido siempre. A él le dan un trabajo hecho y ya está», decía tajantemente. Estas declaraciones dejaban en evidencia que la relación entre ambos era cada vez más tensa. Algo que nuevamente ha corroborado Amador durante su última entrevista.

Amador Mohedano en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

«Rocío no va a ser feliz. Tiene que tener un cargo de conciencia muy grande. No es normal lo que ha hecho. Ha tirado por tierra a toda la familia», sentenciaba. Añadía que el enfrentamiento que ambos han tenido durante este tiempo había sido uno de los motivos por los que él no había pisado un plató de televisión durante un largo tiempo. «Yo no he venido antes porque decía que quería hablar para defender a mi familia, porque lo que ha hecho ella con todos nosotros es una barbaridad muy grande. Y a mí se me decía que estaba prohibido hablar de Rocío Carrasco. Era lo que había», explicaba.