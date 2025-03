Amador Mohedano regresa a la televisión tras un tiempo apartado del foco mediático. El empresario se dio a conocer gracias a la popularidad de Rocío Jurado. La intérprete de Como una Ola confió en su hermano para que llevara su representación hasta su último suspiro. La muerte de La más grande fue, sin lugar a duda, un antes y un después para su familia, que lleva casi 20 años rota.

Su trayectoria como representante de famosas

El fallecimiento de la de Chipiona marcó el inicio de la polémica en su familia debido, entre otros motivos, a su herencia. Muchos de los miembros del clan dependían económicamente de Rocío. Amador fue su mánager y, tras la pérdida de su hermana, tuvo que reinventarse. Durante unos años, y por su experiencia como representante de la intérprete de Ese Hombre, el andaluz comenzó a representar a Belén Esteban, que entonces empezaba a despuntar en televisión. Sin embargo, la relación profesional no llegó a buenos términos. La princesa del pueblo acusó a Mohedano de haberse quedado con parte de su dinero en el año 2007 cuando se convirtió en maestra de ceremonias en el carnaval de Tenerife. Desde entonces, el cruce de reproches públicos entre ambos no ha cesado.

Amador Mohedano fue representante de su hermana, Rocío Jurado. (FOTO: GTRES)

Durante un tiempo, Amador Mohedano también formó parte del equipo de representación de su hija Rosario, que siguió los pasos de su tía en la música. Este capítulo de su vida no esta exento tampoco de polémica ya que Rocío Carrasco, en una de sus últimas intervenciones en Telecinco, acusó a su tío de haberse quedado con dinero de su hija cuando formó parte del especial de la gala Rocío siempre, en la actuaron tía y sobrina.

Su mediática ruptura con Rosa Benito

Otra de las polémicas que ha protagonizado Amador Mohedano tras la muerte de su hermana Rocío fue su mediática separación de Rosa Benito. El ex matrimonio se conoció cuando ambos formaban parte del equipo de La más grande (él como representante y ella como estilista de la cantante). Ambos tuvieron cuatro hijos en común en sus 30 años juntos: Rosario y Fernando (los mellizos), Salvador (su hijo mediano) y Amador Jr., el benjamín de la familia Mohedano Benito. Sin embargo, su relación se torció cuando la que fuera peluquera de la Jurado daba el salto a la televisión como concursante de Supervivientes en el año 2011, donde protagonizaron un apasionado momento televisivo cuando Amador fue a verla a los Cayos Cochinos. Tras el reality, ambos tomaron caminos por separado (entre rumores de infidelidad por parte de Amador) y su relación desde entonces ha estado marcada por altibajos ya que Amador hizo hasta lo imposible por volver con la madre de sus descendientes, como dio a entender durante su paso por el mismo concurso en el que participó su ex mujer años atrás.

Amador y Rosa estuvieron juntos durante casi 30 años. (FOTO: GTRES)

Su polémico paso por televisión

Amador, lejos de dar un paso atrás tras la muerte de su hermana, entró de lleno en televisión. A lo largo de su paso por las diferentes cadenas, aunque mayoritariamente en Mediaset, ha protagonizado varias polémicas, además de haber trabajado como colaborador en programas como Mujeres, Hombres y Viceversa. Entre todas ellas, hay dos que marcaron un antes y un después. La primera de ellas, tras su sonada ruptura con Rosa Benito y, la segunda y última por su nula relación con su sobrina, Rocío Carrasco. El fallecimiento de Rocío Jurado dio paso a una ruptura familiar. La hija mayor de la intérprete de Como Yo Te Amo se distanció por completo de los suyos, que se posicionaron a favor de Antonio David Flores tras su ruptura. En su regreso a la televisión, la mujer de Fidel Albiac contó los desplantes que había vivido por parte de su familia (a la que acusó de haberse aprovechado de su madre) y, entre ellos, por su tío, que siempre se ha posicionado en favor del ex marido de su sobrina. «Yo hay cosas que no me esperaba. Sé cosas de ella de rebeldía. De niña caprichosa. Una niña que no sabía hacer nada. Yo veía a la madre llorando porque no la podía retener», dijo Amador tras la emisión del documental de su sobrina.

Sus problemas de salud y económicos

Parte de la familia de Rocío Jurado. (FOTO: GTRES)

Hace unos meses se puso sobre la mesa unos posibles problemas económicos de Amador. Todo apuntaba entonces a que existía una posibilidad de que Mohedano fuera desahuciado de ‘Los Naranjos’, una finca que heredó de su hermana, por problemas con Hacienda, que entró en subasta y que podía ser la ocasión ideal para que saldara sus cuentas debido a una deuda fiscal de 247.000 euros que había descendido a 199.000 euros. Sin embargo, la subasta se cerró en un total de 103.309,60 euros.

Meses después de su intervención, la tertuliana Beatriz Cortázar alertó sobre los problemas de salud del hermano de Rocío Jurado debido a «una úlcera sangrante». Una información que él mismo corroboró en Y ahora Sonsoles: «Estoy muy delgado. No quiero dar la cara en ningún lado para que no me vean. Llevo cinco meses malo. He perdido masa muscular, estoy débil y estoy muy delgado. Estoy comiendo bien, estoy haciendo una vida normal con las comidas normales que hace cualquiera aquí en mi casa».