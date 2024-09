José Ortega Cano confiesa por qué su familia no ha estado en el último homenaje de Rocío Jurado

El 18 de septiembre se celebra el cumpleaños de Rocío Jurado y la familia suele reunirse en Chipiona para rendir homenaje a la cantante. El problema es que el último acontecimiento que se ha celebrado ha estado marcado por la ausencia de todo el clan. Después de muchas especulaciones, José Ortega Cano ha reaparecido para dar explicaciones.

El torero ha asegurado que tenía otro compromiso. Vive en Madrid y le resultaba imposible viajar hasta Cádiz para rendir tributo a su primera mujer, así que pensó que lo mejor era retrasar esta excursión. Según cuenta, tiene previsto volver a la tierra natal de Rocío Jurado, pero primero debe despejar su agenda. De esta forma ha dejado claro que el único problema que tiene es la falta de tiempo.

José Ortega Cano en el cementerio de Rocío Jurado. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano es uno de los rostros más mediáticos de la crónica social, pero ha estado un tiempo apartado del foco. Su separación de Ana María Aldón trajo unas sonadas consecuencias televisivas y optó por retirarse a un segundo plano. No obstante, continúa siendo un famoso muy querido y respetado, por eso su última entrevista ha generado tanta repercusión.

José Ortega Cano rompe su silencio

El ex marido de Ana María Aldón ha declarado: «Teníamos un evento en nuestra casa con toda la familia y no sabíamos cómo hacerlo. Ahí decidimos que yo viniera a TVE para tratar un poco el tema». Siguiendo sus palabras, entre todos acordaron que lo mejor era que ninguno se desplazase hasta Chipiona. Esa es la razón por la que José Fernando y Gloria Camila no han pasado en Cádiz el 18 de septiembre, como marcaba la tradición del clan.

José Ortega Cano en su última entrevista. (Foto: Gtres)

Ortega Cano se ha sentado en D Corazón, el programa que presenta Jordi González en La 1 de TVE. Ha recalcado que se acuerda de la Más Grande todos los días, por eso no le hizo falta participar en el último homenaje. Eso sí, piensa que el público se merece una explicación y ha acudido a la cadena pública para ofrecer su versión de los hechos.

«Rocío está viva y presente en nuestra familia, en nuestros amigos. Todo lo que se mueve sobre el nombre de Rocío Jurado es amor», comenta muy orgulloso. El torero ha estado en Murcia por cuestiones profesionales y asegura que todo el mundo guarda un recuerdo estupendo de la cantante.

«Estoy agradecido a toda la gente de su tierra y de los eventos. No sabía si estar en Murcia estos cuatro días o Chipiona. Los cuatro días que he estado en Murcia ha sido una aglomeración de gente y nombrándola continuamente», le ha explicado a Jordi González.

La familia de José Ortega Cano

José Ortega Cano con sus hijos. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano disfruta de una relación estupenda con su familia. Tiene tres hijos, dos con Rocío Jurado y uno con Ana María Aldón. Todos están unidos y el único verso suelto es Rocío Carrasco, hija mayor de la chipionera. La mujer de Fidel Albiac ha roto con sus hermanos maternos y todo hace pensar que este vínculo no se retomará nunca.

Ortega Cano ha estado enfrentado a Rociíto durante muchos años, pero hace tiempo que dejó de hablar de ella en televisión. La empresaria tampoco estuvo en el último homenaje de Rocío Jurado, pero esto es más normal porque nunca se deja ver por allí.