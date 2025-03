Rosa Benito ha reaccionado a la entrevista que concedió hace unos días su ex marido, Amador Mohedano. Lejos de pronunciarse sobre las declaraciones del hermano de Rocío Jurado, la que fuera colaboradora del extinto programa Sálvame ha dado portazo a las palabras de Mohedano.

La reacción de Rosa Benito

Después de tres años de silencio, Amador Mohedano rompió su silencio y, además de hablar de su situación personal, también hizo alusión a su historia de amor con su ex mujer. Al ser preguntada por esta cuestión, Rosa Benito ha sonreído a las cámaras, evitando así responder. «No voy a decir nada», ha indicado.

Rosa Benito posando ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Después, también ha evitado hablar sobre el comentario que Amador Mohedano expresó en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. «Hace mucho que no hablo con ella. Parece que es mejor estar apartado el uno del otro. Decidió bloquearme del teléfono», señaló Amador. Optando por la misma fórmula de la discreción, Rosa Benito se ha desmarcado.

Rosa Benito en un estreno. (Foto: Gtres)

Amador también contó en el citado espacio que le resultaba «imposible» comunicarse con ella, «incluso en fechas señaladas». «Que me tuviera rencor me molestaría, pero no que haya pasado página. Nunca pensé que llegaríamos al punto que hemos llegado», añadió. Eso no fue todo, porque Mohedano explicó un detalle hasta ahora desconocido sobre cómo vivió su superación.

Amador Mohedano y Rosa Benito en el pasado. (Foto: Gtres)

«¿Con la separación? Sí, pasé de todo. Incluso una depresión. En ese momento yo me quería morir. Nunca pensé en suicidarme, pero sí lo pensé», comentó el invitado.

Su mediática separación

Fue en 2013, cuando Amador Mohedano y Rosa Benito tomaron la decisión de tomar caminos separados después de más de tres décadas juntos. Fue el propio Amador quien confirmó a la revista ¡Hola! que se habían separado y que había sido Rosa quien había tomado la decisión de poner punto final a su matrimonio.

Se conocieron cuando Rocío Jurado contrató a Rosa Benito como su estilista personal. Amador Mohedano y Rosa se dieron el Sí, quiero en 1977 en el templo de la Santa Faz de Alicante. Fruto de su amor nacieron sus cuatro hijos; Rosario, Fernando, Salvador y Amador.