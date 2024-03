La tristeza de Rosa Benito tras morir el primo de Rocío Jurado: «Lo que siento es dolor»

La familia de Rocío Jurado está de luto. Ha muerto José Antonio Jurado, uno de los primos preferidos de la artista. Su hermano Manuel había sido presidente de la Asociación Cultural Rocío Jurado ‘La más grande’. El funeral ha tenido lugar en Chipiona (Cádiz) y, aunque algunos miembros de la familia no han podido acudir, han hablado del dolor que les ha provocado el fallecimiento de José Antonio.

La tristeza de Rosa Benito quedó eclipsada por la frialdad que demostró al no trasladarse hasta la tierra natal de Rocío Jurado para darle un último adiós a José Antonio. También llamó la atención la ausencia de Amador Mohedano, quien vive allí mismo. Las teorías no se hicieron esperar y algunos señalaron a Rocío Carrasco. Esta última tenía contacto con el primo de su madre.

Una de las primeras en reaccionar ha sido Rosa Benito, ex mujer de Amador Mohedano. “Era una persona que queríamos muchísimo porque para mí era mi familia. En estos casos lo que se siento es dolor”, ha empezado diciendo ante los micrófonos de GTRES. Después ha explicado el supuesto motivo por el que no pudo estar con la familia jurado.

La ausencia de Rosa Benito tiene excusa

Rosa Benito en Telecinco / Mediaset

Rosa Benito asegura que le fue imposible ir al funeral de José Antonio, pero insiste en que era alguien muy querido porque formaba parte de su familia. “Yo no he podido asistir, primero porque también vivo en Madrid y ese día además también tenía una cosa con mi hija. Pero he hablado con quien tenía que hablar y ellos lo entienden perfectamente”, ha comentado al respecto.

Amador Mohedano, quien sí reside en Chipiona, tampoco ha podido asistir. El que fue representante de Rocío Jurado está al margen del foco mediático. En Así es la vida, programa presentado por Sandra Barneda, aseguran que tiene una deuda con Hacienda. Rosa no ha querido hablar de esto, pero sí se ha pronunciado sobre otro tema de interés público.

Rosa Benito habla de Carmen Borrego

Rosa Benito se reencontró con Carmen Borrego en el plató de ¡De Viernes! antes de que esta se marchara a Honduras para concursar en Supervivientes. Ahora le ha deseado toda la suerte del mundo y, según su experiencia, no descarta que Borrego gane el juego. “Lo importante es el coco y yo creo que ella de coco está muy bien”.

Carmen Borrego, antes de lanzarse desde del helicóptero. / Telecinco

Benito ha aprovechado para pronunciarse sobre el conflicto que Ángel Cristo mantiene con la hermana de Terelu Campos. “Son los dos protagonistas, pero bueno. Después de la gala de ayer yo creo que ya se ha pasado un poco”, comenta en tono optimista.

“Todavía es muy pronto, hace solo una semana que ha empezado, todavía no se ve el más fuerte. Ahora mismo están las tramas y en la convivencia”, responde cuando le preguntan por el futuro de Ángel Cristo en Honduras. Después de este asunto se ha negado a pronunciarse sobre más polémicas.