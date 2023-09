¿Dónde está Amador Mohedano? La desaparición del hermano de ‘La más grande’ que inquieta a su entorno

Amador Mohedano consiguió posicionarse a lo largo de los años como una de las figuras más emblemáticas de los programas de la crónica social del país. Más allá de ser el hermano de Rocío Jurado, su trayectoria como productor y su relación con Rosa Benito consiguieron que su rostro fuera uno de los más habituales de la parrilla de la pequeña pantalla, tanto de invitado como de colaborador. No obstante, y para sorpresa de muchos, en los últimos meses ha dejado de aparecer. A sus 69 años, el gaditano parece haber decidido retirarse de todo lo vinculado con el ámbito mediático pero, ¿a qué se debe?

La emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva marcó un antes y un después en la historia televisiva de los Mohedano. Los primeros capítulos generaron un intercambio de opiniones entre los diferentes miembros del clan (situados en distintos espacios televisivos), situando en la primera línea mediática las tramas del pasado de la familia de Rocío Jurado. Sin embargo, con el paso de los meses y la llegada del nuevo código ético a la cadena de Fuencarral, lo cierto es que actualmente ningún familiar se mantiene en la programación actual de Mediaset, algo que ha propiciado que nadie informe sobre el paradero de Amador Mohedano.

Amador Mohedano en ‘Sálvame Deluxe’/ Mediaset

Las últimas noticias que trascendieron sobre la vida del ex concursante de Supervivientes es que vive solo en Chipiona, la ciudad que le vio nacer y donde ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida, tanto profesional como personal. Después de sus intentos de reconciliación con Rosa Benito y a pesar de que su familia se ha mostrado cerca de él, gente cercana de su entorno ha podido confirmar a LOOK que entre ellos la inquietud no para de crecer ya que se muestra más blindado que nunca.

Amador Mohedano / Gtres

Este hermetismo ha puesto de nuevo de manifiesto los diferentes achaques de salud que sufrió en el pasado Amador Mohedano. Era en 2021 cuando sorprendía a los medios el ingreso de urgencia del hermano de la cantante provocado por los «nervios» y los fuertes medicamentos que tomó por los dolores que sufría de lumbago. Aunque tan solo dos días después recibió el alta, desde ese momento los diferentes achaques de salud han encendido las alarmas de sus fans, preocupándose por su evolución y recuperación posterior.

Precisamente la discreción con la que ha decidido vivir desde entonces ha motivado que su vida personal y su rutina diaria haya pasado a estar rodeada de un gran misterio. Un misterio que, por ahora, ninguno de los miembros de su familia ha descubierto ya que, a juzgar por sus últimos movimientos, parecen preferir respetar la decisión del nuevo camino mediático del que fue representante y manager de la intérprete de Como una ola.