Amador Mohedano, arropado por los suyos tras ser ingresado de urgencia

Continúa la preocupación por el estado de salud de Amador Mohedano. Desde el pasado jueves por la noche, el hermano de Rocío Jurado comenzó a encontrarse indispuesto, motivo por el que decidió que le tenía que ver un especialista. Una ambulancia le recogió en su domicilio y le trasladó al hospital de Jerez donde le están realizando pruebas para encontrar el origen de la enfermedad que le ha obligado a permanecer en el centro hospitalario.

Pese a que está “estable” y “mucho mejor”, como relató el pasado viernes su representante, Jesús Alba, en ‘Viernes Deluxe’, no pasó unabuena noche. “Fue complicada porque Amador no ha descansado, ha estado nervioso y, además le han tenido que realizar varias transfusiones”, dieron a conocer en ‘Socialité’. Pendientes del exmarido de Rosa Benito están sus cuatro hijos. Fernando y Salvador estuvieron con él la noche del viernes mientras que Chayo y Amador Jr. viajaron este sábado para arroparle en este complicado momento. “Gracias a Dios está mejor”, dice uno de ellos cuando sale del hospital después de visitar a Amador.

Jacqueline, amiga de Amador Mohedano también ha hablado sobre su estado de salud. “Sé que está mucho mejorcito, muy buena carita y muy bien”, ha revelado hace unas horas a los medios de comunicación. Además, ha contado que: “le han intervenido una úlcera que se le formó, que la tendría, pero el día que se dijo esto tantísimo con María Patiño, y eso lo he vivido yo, y ya que estoy lo digo, ese día que se disgustó tantísimo y me llamó ‘tengo un bocado en el estómago, en la boca del estómago’ y parece ser que se le…”.

El ingreso de Amador se ha producido tan solo unas horas después de que tuviera una discusión con Patiño en ‘Sálvame’. “A Amador yo le tengo un gran aprecio, conmigo ha sido un hombre muy educado. Nunca ha dejado de contestarme ni una sola llamada y sé lo que dije ayer, asumo las consecuencias de mis palabras y ya hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día”, dijo la periodista anoche

Además, Rosario Mohedano quiso lanzarle un emotivo mensaje a través de las redes sociales. Gracias a todos por los mensajes preocupándoos por la salud de mi padre. Papá estamos contigo. Te queremos”, escribió. Publicación que logró un gran número de interacciones y un sinfín de mensajes repletos de cariño.

Durante la emisión de ‘Ya es mediodía’, la que fue cuñada de Rocío Jurado explicó que Mohedano “tiene problemas porque no come muy bien, le ha bajado mucho el hierro y se encontró muy mareado de madrugada. Lo que pasó ayer te remueve y te lleva a un ataque de ansiedad enorme. Todo eso llega en un momento en el que te puede”. Aunque no se espera su visita, lo cierto es que mandó un mensaje cariñoso al que un día fue su marido, dejando claro que en esta vida “lo más importante es la salud” y que no hay nada “que no se pueda solucionar”.