Rosa Benito vuelve a la carga contra Amador Mohedano

Rosa Benito está viviendo una semana un tanto intranquila por culpa de exmarido. Amador Mohedano abrió la caja de los truenos al mostrarse dispuesto a reconciliarse con ella y vivir una segunda oportunidad a su lado. La expectación creada ante la respuesta de la cuñada de Rocío Jurado era total. Primero se despachó a gusto en su programa, pero después volvió a la carga en Instagram.

Para ello ha utilizado una portada de la revista ‘Diez Minutos’ en la que Amador dio una entrevista asegurando que «no tendría una aventura con Rosa porque Jacqueline es mi mujer». A Rosa Benito le ha llevado a los demonios las palabras del padre de sus cuatro hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

«Me parece vergonzoso lo de este señor, ahora me echa de menos???jajajaja…ya no se acuerda de esto y tantas otras burradas que ha hecho. Qué poca vergüenza tiene! Soy una mujer autosuficiente y no necesito a un hombre a mi lado para nada. La vida me ha hecho muy fuerte!!!a palos…Pero FUERTE!!!», escribe.

De reconciliación, nada. Más bien todo lo contrario. Rosa Benito se ha cabreado muchísimo con las polémicas declaraciones de Amador Mohedano. Un enfado que hizo palpable unas horas antes de publicar esto en Instagram. La colaboradora acudió a su puesto de trabajo en ‘Ya es mediodía’ y fue preguntada por este asunto.

Rosa se agobió muchísimo con solo imaginarse esta posibilidad: «No quiero volver al pasado. He llorado muchísimo, creo que más que él. He visto situaciones en las que he sufrido mucho y he tenido que crecer en muchos aspectos de la vida. Hoy soy una mujer fuerte, luchadora. Quiero que dejes de hablar de mi, no estoy enamorada de ti».

Su cabreo fue en aumento y estalló cuando recordó el episodio de infidelidad de su exmarido: «Déjame en paz, no quiero volver al pasado. Tú sabrás por qué te tengo bloqueado, yo siempre te he tendido la mano. Bastante cosas nos hemos dicho y si te he vuelto a bloquear, tú sabes por qué es (…) a mí Amador Mohedano no me fue infiel. Cuando una persona está enamorada no cae, fue una cosa que prepararon. A mí me hicieron trampas y yo no caí porque yo sí estaba enamorada de ti, pero tú caíste con Kelly Mor».

Hay que recordar que Amador Mohedano aseguró estar «enamorado hasta las trancas de toda la vida de Dios de Rosa». Y no solo eso sino que ha dicho echar en falta «el roce y el cariño» de su exmujer. «Si pudiera dormir abrazado a ella sería el Rey de España», dijo. «La vida va pasando y llegas a unas edades donde te apetece, bueno a mí me ha apetecido siempre pero te apetece estar con tu gente, tu familia, tu mujer… y así lo siento». Pero Rosa Benito cree que este acercamiento de Amador se debe a su nuevo estado sentimental: «Que hable de su vida, de su señora, que a mí no se me conoce un hombre todo este tiempo (…) ahora que está solo es cuando me quiere».