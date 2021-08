Rosa Benito se rompe al contestar a Amador Mohedano: «No voy a volver jamás contigo, déjame en paz»

Amador Mohedano se ha convertido en uno de los nombres propios de los últimos días, sobre todo después de protagonizar un acercamiento a Rosa Benito a todas luces inesperado. Primero llamó a ‘Ya es mediodía’ para reconocer que echaba muchísimo de menos a su exmujer. Ahí la sorprendió, pero se llevó un corte. Sin embargo, no ha perdido la fe y en las últimas horas ha hablado con ‘Sálvame’ para ir más allá todavía.

El hermano de Rocío Jurado se ha descolgado con unas sorprendentes palabras en las que asegura estar «enamorado hasta las trancas de toda la vida de Dios de Rosa». Y no solo eso sino que ha dicho echar en falta «el roce y el cariño» de su mujer. «Si pudiera dormir abrazado a ella sería el Rey de España», dijo. «La vida va pasando y llegas a unas edades donde te apetece, bueno a mí me ha apetecido siempre pero te apetece estar con tu gente, tu familia, tu mujer… y así lo siento», apuntó Amador.

¿Qué tiene que decir Rosa Benito sobre esta proposición? La colaboradora ha acudido a su puesto como colaboradora en ‘Ya es mediodía Fresh’ y ha valorado las últimas palabras de su exmarido: «En principio, no quiero volver al pasado. He llorado muchísimo, creo que más que él. He visto situaciones en las que he sufrido mucho y he tenido que crecer en muchos aspectos de la vida. Hoy soy una mujer fuerte, luchadora. Quiero que dejes de hablar de mi, no estoy enamorada de ti», arrancaba.

Poco a poco se iba calentando: «Déjame en paz, no quiero volver al pasado. Tú sabrás por qué te tengo bloqueado, yo siempre te he tendido la mano. Bastante cosas nos hemos dicho y si te he vuelto a bloquear, tú sabes por qué es». Después ha explicado uno de los episodios que más le dolieron: «A mí Amador Mohedano no me fue infiel. Cuando una persona está enamorada no cae, fue una cosa que prepararon. A mí me hicieron trampas y yo no caí porque yo sí estaba enamorada de ti, pero tú caíste con Kelly Mor».

Poco a poco, el estado de nervios de Rosa Benito iba en aumento: «Déjame en paz. Quiero ser libre. No quiero volver al pasado. Deja de hablar de mi, por favor. Te lo he dicho 20.000 veces en persona y por teléfono, no quiero volver contigo. No voy a volver jamás contigo y no quiero volver atrás», insistió.

Marta López se atrevió a decirle a Rosa Benito que estaba siendo un poco dura con su ex, pero Rosa se mostró muy malhumorada: «No quiero volver con él y no me busques». Además, desveló que le perdonó, le desbloqueó en el teléfono y tuvo que volver a bloquearlo. Pese a que Mohedano es consciente de que «he cometido errores durante estos años y no estuve a la altura», su exmujer no está por la labor de darle una segunda oportunidad: «Que hable de su vida, de su señora, que a mí no se me conoce un hombre todo este tiempo (…) ahora que está solo es cuando me quiere», zanjó entre lágrimas. Punto y final.