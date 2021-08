Siempre que Amador Mohedano habla, hay un ‘terremoto mediático’. Y esta vez lo que conseguido ha sido enmudecer al respetable. Lo ha hecho con su llamada inesperada a ‘Ya es mediodía’, el programa en el que colabora su exmujer, Rosa Benito. El hermano de Rocío Jurado llamaba inmediatamente después de que en la mesa del ‘Fresh’ estuvieran hablando sobre paellas y arroces. Benito y su compañera Alba Carrillo, mostraban sus dotes culinarias desvelando algunos de sus trucos a la hora de cocinar este manjar.

Y ha sido en ese momento cuando Marc Calderó, presentador del espacio en sustitución de Sonsoles Ónega, ha anunciado que estaba recibiendo la llamada en directo del mismísimo Amador Mohedano, que comenzaba su intervención alabando precisamente la buena mano de la madre de sus hijos en los fogones. «Echo de menos la paella de garbanzos de Rosa, es lo que me he perdido», ha dicho.

«Bueno, te has perdido mucho más», ha respondido rápidamente la colaboradora cuando Amador ha estallado en llanto, dejando a todos sin palabras. «Echo mucho de menos a Rosa», ha dicho llorando como un niño, provocando que Rosa también se emocionara. «Lo siento, me ha salido el impulso de llamar», ha terminado diciendo antes de colgar.

La mesa de los colaboradores se ha quedado perpleja ante este arrebato que ha mostrado a un Amador Mohedano vulnerable y como hacía tiempo que no se le veía. En los últimos tiempos ha mostrado su descontento con todo lo que ha derivado la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y se ha mostrado vehemente con la actitud de su sobrina.

La madre de Rosario Mohedano no ha podido disimular la sorpresa que ha supuesto escuchar así a su ex: «No me lo esperaba, y menos así. Yo creo que hoy está de bajón, pero saldrá adelante porque es fuerte», ha comenzado diciendo.

Pero lo siguiente que ha hecho ha sido lanzar un dardo: «Como decía ‘La Jurado’: ‘Ahora es tarde, señora’». Eso sí, ha querido dejar claro que, a pesar de su separación matrimonial siguen siendo familia, son padres de cuatro hijos, además de abuelos, y esa unión es inquebrantable. «Lo quiero mucho, lo he querido mucho. Es el padre de mis hijos, pero cada uno ha tomado caminos por separado».

Rosa y Amador se divorciaron en diciembre del año 2013 después de 35 años de matrimonio. No solo eran pareja, durante los años de Rocío Jurado en lo más alto del mundo de la música, los dos trabajaban mano a mano con ella. La alicantina llegó a reconocer que fue su participación en ‘Supervivientes’ lo que terminó por minar su desgastada relación. Y ya afirmaba, en marzo de 2020, que no volvería con él.

«No seríamos felices porque nos haríamos muchos reproches. A mí me partiría saber que él sí ha conocido a otras mujeres cuando no ha estado conmigo porque yo no he estado con nadie. Yo nunca hubiera metido a otra persona en mi casa y en mi cama, y él lo hizo».