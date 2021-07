Amador Mohedano desmiente parte del testimonio de su sobrina

Amador Mohedano ha protagonizado una entrevista muy calmada, en la que se ha mostrado contundente y sincero, pero sin ganas de entrar en polémicas. Con sus palabras, el hermano de Rocío Jurado se ha mostrado contundente, pero también sensible con muchas de las cosas que su sobrina ha contado en ‘Rocío, contra la verdad para seguir viva’. Sin embargo, no ha dudado en desmentir una de las partes que narró en la docuserie, en la que Rociíto aseguraba que le había traicionado y que vendió la exclusiva de su luna de miel con Antonio David Flores. «Yo tampoco sabía dónde iban. Creo que no lo sabía ni su madre. Es mentira que me quedé con dinero de la exclusiva de la luna de miel de mi sobrina», ha dicho Amador con rotundidad, añadiendo también que nunca quiso ser su mánager. «No podía atenderla como se hubiera merecido en ese momento», se ha justificado.

📽 Amador Mohedano desmiente a Rocío Carrasco: «Yo no la traicioné» https://t.co/Nlvf0Iv7UY — Deluxe (@DeluxeSabado) July 16, 2021

Tanto tiempo sin saber de ella ha hecho que la relación se haya roto, tanto que no tiene problema en afirmar que no la echa de menos. «No echo de menos a mi sobrina, ha sido muy desagradecida con nosotros», ha sentenciado. «Creo que no se ha portado bien nosotros. No sé cuál es el motivo, de verdad. Si hablas con mi hermana… Tenéis que traer a mi cuñado José Antonio, él está muy dolido por cómo ella se ha comportado con mi hermana Gloria, que se ha desvivido por ella. Ha sido desagradecida con nosotros. No sé, nosotros hemos contado con ella para todo».

Hay muchas cosas que no entiende

Amador Mohedano asegura que ha visto el programa protagonizado por su sobrina de principio a fin, pero aún así hay cosas que no entiende, como que, por ejemplo, no haya retomado la relación con su hija. «A un hijo lo tienes que perdonar. Sigo sin entender por qué mi sobrina no lucha por sus hijos. Ninguno de mis hijos entiende que Rocío Carrasco no se hable con sus hijos. Ni ellos ni ningún miembro de la familia», ha matizado, refiriéndose a su hija Rosario Mohedano, una de las pocas con las que Rociíto sigue teniendo relación, aunque no mucha, según el padre de la joven. De hecho, ha lanzado un pequeño reproche a su sobrina al recordar que tuvo que darle un toque atención cuando nació su primer nieto, pues cuando el niño tenía seis meses aún no había ido a conocerle.

Amador: «Nadie de mi familia entiende lo que hace Rocío con su hija» #titoamador — Deluxe (@DeluxeSabado) July 16, 2021

Pero Amador Mohedano no solo ha hablado de Rocío Carrasco, también de la hija de esta, con quien asegura haber intentado hablar del tema. «Sobre la pelea, he intentado hablar con Rocío Flores, pero no quiere hablar de ese tema. Hace poco estuvieron en mi casa y cada vez que cuentas cualquier cosa, a ella no le gusta. Ni que yo esté hoy aquí hablando. Nosotros desconocíamos eso», ha dicho sobre la paliza que le dio a su madre, por la que Carrasco terminó en el hospital. Y aunque la hija de su hermana mostró documentación durante los episodios de ‘Rocío, contar la verdad para viva’, no ha querido mojarse ni tomar partido por ella y se ha limitado a repetir que ellos no tenían ni idea.