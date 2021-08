La familia Mohedano todavía se está recuperando del susto. Este viernes saltaron todas las alarmas cuando salió a la luz en ‘Ya es mediodía’ que Amador Mohedano había sido ingresado de urgencia. “He hecho alguna llamada y me confirman lo que decís. Mis hijos lo sabían, les ha llamado su tía Gloria porque su padre quería que así fuera para hacerles saber dónde está y no me lo han dicho para no asustarme y que siguiera en el programa normal”, dijo su exmujer, Rosa Benito en el citado formato.

Al parecer, el hermano de Rocío Jurado comenzó a encontrarse indispuesto en la noche del jueves. Según ha sabido a posteriori, por una hemorragia digestiva provocada por una anemia grave. Nada más empezar el programa de ‘Socialité’ han revelado que ha pasado una noche “complicada” y que Amador “no ha descansado porque ha estado muy nervioso”. Además, han contado que han tenido que realizarle “transfusiones”. Será a lo largo del día cuando le realizarán una serie de pruebas para determinar el origen de la dolencia. De esta manera, dependiendo del resultado, el tío de Gloria Camila continuará o no hospitalizado.

También se ha sabido que durante la mañana del sábado ha pasado a planta, tal y como ha revelado el formato de María Patiño. Por el momento, se esperan visitas a lo largo del día, aunque todo apunta a que Rosa Benito no hará acto de presencia.

Este viernes ha vuelto el ‘Deluxe’ y, Jesús Alba, representante de Amador Mohedano ha entrado en directo para revelar cómo se encuentra tras este revés de salud que ha sufrido el hermano de ‘La más grande’. “Está mucho mejor. Está en observación, pero mañana lo podrían pasar a planta y ya dará él las explicaciones pertinentes cuando se encuentre mejor”, dijo. “Él se estaba arreglando el tema de los dientes y le cuesta más trabajo comer. Para él, el tema de la comida es muy delicado y come poco, eso es verdad. Siempre estamos todos ‘venga, Amador, que tienes que comer’», explicó el representante.

El ingreso de Amador se ha producido tan solo unas horas después de que tuviera una discusión con Patiño en ‘Sálvame’. “A Amador yo le tengo un gran aprecio, conmigo ha sido un hombre muy educado. Nunca ha dejado de contestarme ni una sola llamada y sé lo que dije ayer, asumo las consecuencias de mis palabras y ya hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día”, expresó la periodista anoche. Ahora, queda esperar cómo evoluciona Mohedano después de pasar sus últimas horas en el hospital de Jerez donde tratan de enconrtar qué es lo que le ocasión el vomito con sangre.