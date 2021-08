Amador Mohedano, ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera

Nuevo susto para la familia Mohedano. Amador Mohedano ha tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera, según se ha desvelado en el programa de Telecinco ‘Ya es mediodía’, en el que trabaja su exmujer, Rosa Benito.

Precisamente, ha sido ella misma quien se ha mostrado muy preocupada. «Parece relacionado a un ataque de ansiedad», ha dicho en el citado programa, sin querer desvelar demasiados detalles sobre cómo se encuentra. «He hecho alguna llamada y me confirman lo que decís. Mis hijos lo sabían, les ha llamado su tía Gloria porque su padre quería que así fuera para hacerles saber dónde está y no me lo han dicho para no asustarme y que siguiera en el programa normal», ha añadido la colaboradora.

Al parecer, el hermano de Rocío Jurado comenzó a sentirse mal este jueves por la tarde, hasta el punto de que poco después tuvo que llamar una ambulancia que le trasladó hasta el centro médico gaditano. «Él tiene problemas porque no come muy bien, le ha bajado mucho el hierro y se encontró bastante mareado durante la madrugada», ha añadido Benito, que también ha podido añadir que se encuentra solo en el hospital, ya que debido al coronavirus no se permiten acompañantes.

«Lo que quiero es que se ponga bien», ha afirmado una preocupada Rosa, que ha afirmado que le ha pedido a la Virgen de Regla, una de las imágenes más conocidas de Chipiona, que su exmarido se recupere pronto y se quede en un mal susto. De momento, a Amador Mohedano le están haciendo pruebas y su estado, en palabras de la madre de sus hijos, se debería » a un cúmulo de cosas».

El ingreso hospitalario se ha producido apenas unas horas después de que Amador Mohedano mantuviera una tensa discusión con María Patiño en ‘Sálvame’. «Lo que pasó ayer te remueve y te lleva a un ataque de ansiedad enorme», ha dicho al respecto Rosa Benito y es que durante la llamada que realizó al programa de Telecinco se le notó bastante agitado.

El hermano de Rocío Jurado decidió intervenir en directo para responder a la colaboradora después de que esta hiciera unos comentarios que no le han sentado bien. Según ha apuntado Amador, los hechos a los que se ha referido Amador tuvieron lugar durante una de las pausas publicitarias del último ‘Deluxe’. Un espacio en el que estuvo como invitado el hermano de la artista. En esa pausa, Belén Esteban le preguntó directamente si José Ortega Cano le había dado ‘mala vida’ a la cantante, a lo que, al parecer, Amador, asentó con la cabeza. Un gesto que fue interpretado por Patiño como un claro ‘sí’. Así lo ha manifestado la periodista durante la emisión del espacio en su versión diaria, lo que ha provocado el enfado de Amador Mohedano.

Enfadado, no dudó en responder a María Patiño, pidiéndole pruebas, «lo tendrás que demostrar», dijo. «¿Tú te crees que yo te voy a decir que Ortega Cano le daba mala vida a Rocío Jurado? ¿Qué yo le he dicho que mi cuñado maltrataba?», insistía, a la vez que la gallega se mantenía firme en su versión: «yo te digo que Belén Esteban te lo preguntó y que tú respondiste que Ortega era muy mayor y estaba enfermo como para contar eso de él, pero que tanto tú como Rosa eráis conocedores de eso. Belén te dijo que sabías perfectamente cómo la trataba. Soy consciente de la dimensión de tus palabras ante esa pregunta, pero juro que tú dijiste eso en presencia mía y de Belén. Dijiste que eras conocedor de la mala vida que le daba a tu hermana, y que hasta Rosa sabía lo que había ocurrido, pero que no era el momento de contarlo por los problemas de salud que atraviesa Ortega Cano».