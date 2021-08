La entrevista de José Ortega Cano en ‘Viva el verano’ el pasado viernes ha abierto una herida en su relación. La ternura con la que el diestro recordaba a la figura de Rocío Jurado ha hecho que su mujer, Ana María Aldón, se venga abajo por completo en pleno directo. La modista reconoció a Toñi Moreno cómo se sentía: «Sé de la sinceridad con la que habla y entiendo todo lo que el dice… incluso anoche hubo un momento en el que te llegas a plantear ¿qué hago yo aquí? Este hombre sigue enamorado de su mujer (…) el amor de ellos fue tan grande y bonito… Como yo lo conozco a él y sé los sentimientos que tiene… Yo entró a mi casa y le encuentro en la habitación escuchando a Rocío», dijo en ‘Viva la Vida’ la exconcursante de ‘Supervivientes’.

El padre de Gloria Camila y José Fernando Ortega ha intervenido en directo este lunes en ‘El programa del verano’ para dar su versión de los hechos: «Decir que lo siento por Ana María, ella sabe lo que yo la quiero, la amo y la cuido en todos los sentidos. Pero no hay derecho a que digan a que yo la ninguneo, le doy todo el sitio que se merece y más en mi vida. Se está hablando de una situación que no existe, no tiene nada que ver con Rocío. La trato y amo como mi mujer, me ha dado un hijo maravilloso».

Ortega Cano también reconoció que «no quería ir al programa porque me siento muy cansado, agotado, de los medios de comunicación», pero que fue su actual mujer quien le motivó a hacerlo: «Vinieron a verme aquí, ella era la primera que me animaba para que fuese al programa, no entiendo que tenga esa reacción y diga eso a destiempo». Al mismo tiempo, sobre las lágrimas de Aldón, el torero reaccionaba diciendo que «Soy su marido y me he portado maravillosamente con ella, yo no puedo quedar en ese lugar de cara a la gente y a la calle».

Del cariño a la pulla de Ortega Cano a Ana María Aldón

Ortega reconoce que no ha hablado con su mujer todavía del asunto: «No he hablado con ella del tema todavía, pero porque no quiero. Quiero llevar una vida tranquila, he pasado mucho en mi vida en todos los sentidos. Lo que puedo decir es que me he volcado con ella, no quiero presumir de nada ni dar datos de nada, pero ella me ha tenido y me tiene a su disposición en todo».

Sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzarla un recadito: «A mí me cogió de sorpresa, para mí fue una sorpresa porque no se puede decir una cosa, que admira a Rocío, que quiere mucho a Rocío, que se acuerda mucho de Rocío porque es de Sanlúcar y tal… y luego decir públicamente lo de ‘ella qué pinta ahí’”. Y para concluir, Ortega zanjó con un: “No lo entiendo, es como para romperme el corazón», sentenció.

La «miradita» que lo cambió todo

Con su relación en un momento de máxima fragilidad, es el momento de recordar cómo fueron sus inicios. Ana María Aldón era una joven gaditana que vivía en Sanlúcar de Barrameda. «Fui a pasar con mi madre el día a la finca Yerbabuena, en una excursión en un autobús de gente más mayor, pero yo no esperaba encontrarme con él. Me echó «miraditas. Claro, era la más joven y el hombre se fijó en mí y a la hora de irme me pidió el teléfono», bromeaba hace años durante una de sus intervenciones en medios de comunicación. Los 24 años de diferencia de edad no fueron un obstáculo para su amor. Las piedras en el camino llegarían después.

Cuando en 2012 el diestro fue condenado a dos años y medio de cárcel, ella lo dejó todo para instalarse en Zaragoza -donde cumplía condena- cerca de quien en 2018 se convertiría en su marido. Fue su mayor apoyo durante uno de los momentos más duros del torero.