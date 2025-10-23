Norma Duval sobre la investigación de Matthias Kühn: "Tengo confianza total en él"

Norma Duval se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, justo cuando está a punto de cumplir los 70 años. La vedette asegura que después de haber trabajado mucho, ahora vive por y para ella misma. «Me he pasado mucho tiempo viviendo para todos, pero para mí». Con tres hijos, y felizmente casada con el agente inmobiliario Matthias Kühn, Norma puede presumir de haber encontrado el equilibrio entre el éxito profesional y vida personal.

De hecho, ella misma ha aclarado qué tipo de relación mantiene con su marido, ya que no son un matrimonio al uso. Y es que Norma y Kühn se definen como una pareja LAT (Living apart together); es decir, que están juntos pero no viven juntos todo el tiempo. «Cada uno tiene sus casas y sus hijos, para mí este es mi tercer marido, y también tenemos ya una edad», ha explicado en el plató de El tiempo justo. «Nos llevamos muy bien y estamos muy felices, yo sigo trabajando, estoy muy activa y él actualmente está en Suiza».

Lo cierto es que la pareja atraviesa un bache algo complicado, ya que el empresario alemán debe responder ante la justicia por varios delitos; entre ellos: -alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible- y que podrían llevarle a prisión.

Norma Duval habla sobre su momento personal y confiesa los secretos de su relación con su pareja Matthias Kühn: «Estamos juntos, pero tenemos libertad» #ElTiempoJusto23O https://t.co/97ULEHYFK2 — El tiempo justo (@eltiempojusto) October 23, 2025

Norma Duval y Matthias Kühn: una pareja LAT

Sin embargo, eso no habría afectado a su relación, tal y como ha detallado Duval, quien confiaría plenamente en su marido. Al parecer, ambos acuerdan verse unos 10 o 12 días al mes, pero después vuelven cada uno a sus ocupaciones. «Tenemos mucha confianza, estamos unidos y tenemos libertad», afirma. Nada menos que 16 años de amor, durante los que también se ha volcado por completo con sus hijos. «No soy la madre perfecta, pero me he sacrificado por mis hijos», le ha confesado a Joaquín Prat. «Cuando quieres, lo das todo por los tuyos».

Norma Duval en ‘El Tiempo justo’

Por otro lado, Norma también ha recordado sus comienzos en la televisión, que precisamente fueron en Telecinco. Era en 1990 cuando la vedette daba rienda suelta a su faceta como presentadora, consiguiendo cautivar por completo a los espectadores. Una época de mucho éxito y esplendor, tras la cual decidió alejarse de los focos para centrarse en su vida personal. «Trabajé desde muy jovencita», explica respecto a los motivos, por lo que ella sintió que en ese momento necesitaba un descanso.

Pese a su gran momento vital, Duval sigue muy de cerca la actual situación que asola a nuestro país. «Estamos viviendo un momento convulso, complicado y me preocupa la juventud. Hay que ayudarla, apoyarla y es el futuro nuestro», ha comentado al respecto., refiriéndose sobre todo a sus hijos y sus sobrinas.

Norma Duval y Matthias Kühn en Mallorca. (Foto: Gtres)

Y es que ella considera que lo tienen mucho más difícil que su generación. «Me preocupa la vivienda y el trabajo de los jóvenes. Lo que ganas con lo que necesitas para vivir… no hay un equilibrio. La gente necesita dos sueldos y aún no les llega», se ha lamentado poniendo el foco en un problema tan delicado.