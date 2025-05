Norma Duval aclara cómo está su matrimonio con Matthias Kühn: "Yo tengo mis obligaciones en España"

La historia de amor de Norma Duval y Matthias Kühn ha estado siempre marcada por las idas y venidas. Es por ello por lo que su relación ha acaparado habitualmente numerosos titulares de la crónica social de nuestro país. Pese a todo, hace casi tres años decidieron darse el «sí, quiero» y, ahora, parece que están viviendo uno de sus mejores momentos. Al menos así lo ha confirmado la vedette en la presentación de la nueva colección de Punt Roma en Sevilla, donde ha aclarado que son una pareja LAT (Living Apart Together) y que no llevan una relación a distancia.

«No tenemos una relación a distancia. Estamos muy juntos. Justísimos. Lo que pasa es que mi marido reside en Suiza y entonces yo tengo mis obligaciones en España. Pero bueno, siempre nos organizamos. Pero yo paso muchísimo tiempo con él. Muchísimo», explicaba. «Ahora mismo estoy en un momento que tengo que vivirlo intensamente, disfrutando de mi familia, de mi marido, del próximo nieto que me viene, de mi trabajo, mis amigos… Y que el universo me dé salud para seguir en el camino de la vida todo lo que pueda», añadía sin entrar en mayores detalles.

Norma Duval en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

No obstante, hace tan sólo unos días, Norma visitó el plató de Y ahora Sonsoles, y fue allí donde ahondó aún más en esta situación de pareja. «Yo cuando me casé me dieron la residencia suiza inmediatamente, porque además me casé en Suiza y él también tiene residencia suiza. Pero a los quince días ya me había vuelto a España», confesó. Señaló que ella quería pagar sus impuestos en España y que tenía claro que con su edad, «quería continuar colaborando en su país» y no fuera. «Yo llevo trabajando más de 50 años. ¿Cómo voy a pagar ahora impuestos en Suiza? Yo tengo que pagar en España», sentenciaba. Por otro lado, la socialité también destacó que sus hijos viven en nuestro país y que es otra de las razones por las que prefiere seguir residiendo aquí, a pesar de que su marido no.

No obstante, Norma define su relación como «muy divertida» y asegura que «están fenomenal». «Viajamos mucho por el mundo. Y sobre todo tenemos tiempo para dedicarlo a nosotros mismos como pareja. Es mucho más bonito […] Y luego él tiene sus compromisos y yo también, y pues cada uno tiene su espacio. Yo creo que es una buena solución», concluía.

Norma Duval y Matthias Kühn en los Premios Escaparate en Sevilla. (Foto: Gtres)

¿Qué es ser una pareja LAT?

Con las últimas declaraciones de Norma Duval, se podría decir que ella y Matthias Kühn son un ejemplo de pareja LAT. Se trata de un término que define a aquellas personas que mantienen una relación sentimental, pero que deciden vivir en domicilios distintos por diferentes motivos. Este tipo de romances se centra en sustituir el deseo de instalarse en un mismo hogar por pasar tiempo de calidad juntos, teniendo independencia y espacio personal a la vez.