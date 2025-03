Norma Duval se ha pronunciado sobre la situación judicial de su marido, Matthias Kühn con Hacienda. A principios del mes de marzo del 2024, el empresario ganó una batalla contra el Gobierno de Baleares por la que recibió una indemnización de 96 millones de euros al haber construido una urbanización de lujo en Sa Muleta II, para un plan de treinta viviendas exclusivas. Sin embargo, pocos días después de ganar esta batalla contra esta institución, el esposo de la ex vedette volvía al foco mediático debido a otro problema con la Agencia Tributaria tras poner fin a su anterior conflicto.

Las instituciones gubernamentales del archipiélago balear registraron el domicilio del alemán por un presunto fraude fiscal de más de 11 millones de euros por crear, supuestamente, sociedades de pantalla para pagar menos impuestos y camuflar los beneficios procedentes de sus operaciones inmobiliarias, que tuvieron lugar desde 1999. Según la prensa local del archipiélago, el empresario no quiso facilitar las contraseñas de sus equipos informáticos por haber creado, en teoría, este entramado de sociedades de pantallas.

Según el Diario de Mallorca, de los 96 millones que el empresario había ganado por la indemnización del gobierno balear, se le iba a embargar una parte de esa cantidad (aproximadamente 28,3 millones) por «evidente riesgo a que se hagan desaparecer todos los activos».

Norma Duval y Matthias Kühn/Gtres

Norma Duval actualiza la polémica de su marido

Norma Duval ha reaparecido ahora ante los medios tras conocerse que será abuela por tercera vez por parte de su hijo. Además de hablar sobre su faceta como abuela, la ex vedette ha sido preguntada por el problema judicial que atraviesa Matthias. «Estamos tranquilos», ha comenzado diciendo.

La empresaria, ha aprovechado para recordar un episodio similar que vivió con Hacienda a mediados de 1996 por alzamiento de bienes. Una querella que ganó en 2002 y que volvió a abrirse en el 2016. «Hoy en día está todo el mundo igual y no pasa nada. Aquí no se escapa ni el Tato. No me preocupa lo más mínimo, porque no tengo nada que ocultar. Yo he pagado siempre religiosamente a Hacienda y no tengo nada en Panamá, ni en China, ni en Bélgica», dijo en una entrevista en LOC.

Norma Duval en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia parece que ha vuelto a repetirse y, en este caso el protagonista de este entramado es su marido. La ex vedette ha dejado claro que es una conversación recurrente en su casa, pues ha explicado que lo que suele transmitirle a su marido es tranquilidad por lo que ella vivió hace dos décadas: «Yo ya hace muchos años sufrí una querella criminal por alzamiento de bienes, insolvencia punible y pensaba que me iban a meter en la cárcel y como sabía que no era verdad, estaba tranquila, hay que luchas las cosas y demostrarlas, lo luché y gané a Hacienda y ahora se va a solucionar también. Matthias ya ofreció a Hacienda un aval y Hacienda no lo quiso. Solo en Hacienda eres culpable hasta que demuestre lo contrario».