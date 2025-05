Un año más, y ya van 19, la ciudad de Chipiona se ha volcado por completo con el clan Mohedano. El Santuario de la Virgen de Regla ha acogido evento de recuerdo de Rocío Jurado. Una cita grabada a fuego en el calendario familiar. Algunos de los integrantes que han acudido a la eucaristía han sido Gloria Camila Ortega, hija de la recordada; Gloria Mohedano, hermana de la fallecida, y sus nietos Rocío y David Flores. Este último ha hecho su reaparición en este día tan especial junto a su familia materna, a pesar de que no mantiene relación con su madre, Rocío Carrasco. Durante esta señalada celebración, David ha tenido un lugar privilegiado y ha escuchado las plegarias en honor a su abuela en el primer banco, a la izquierda del viudo, José Ortega Cano.

Poco se sabe de la vida personal del joven. El nieto de la cantante y Pedro Carrasco actualmente vive en Málaga, con su padre, Antonio David Flores, pero se ha trasladado hasta Chipiona para estar presente en la misa homenaje. Lo ha hecho acompañado de su inseparable hermana Rocio Flores y ha accedido al templo junto a Gloria Mohedano. Al que no hemos podido ver en el pueblo andaluz, a pesar de la buena sintonía que sostiene con la estirpe, ha sido al padre de ambos. Pero con la presencia de sus hijos, ha dejado claro que se posiciona, una vez más, en contra de la que fuera su mujer, Rocío Carrasco. Todos ellos, enfrentados con la primogénita de la homenajeada, han apartado sus desencuentros del pasado y se llevan bien, presumiblemente, porque tienen un enemigo común.

La familia de Rocío Jurado en el homenaje. (Foto: Gtres)

Una de las más sonadas ausencias ha sido precisamente la de Rocío Carrasco, primogénita de la recordada, que ya hace unos años que se ha convertido en algo habitual. Respecto de por qué su madre no ha asistido a la celebración, Rocío Flores ha confesado que: «No tiene ni idea», dejando así entrever que la conexión materno-filial está tan muerta como siempre ha estado. «Yo siempre que puedo vengo, y hoy estoy aquí, que es lo único que me importa», ha dicho lanzando un dardo a los ausentes. Como recuerdo a su abuela, no ha querido dejar pasar la oportunidad para confesar que: «La llevo muy presente, todos los días, pero nos acordamos especialmente en fechas señaladas», ha contado visiblemente emocionada a las puertas del santuario. Otros miembros del clan que no han sido captados por las cámaras de la prensa han sido José Fernando, Rosa Benito, Amador Mohedano o la hija de ambos, Chayo.

Rocío Flores atiende a los medios. (Foto: Gtres)

Igual de conmovido por este acto ha llegado el viudo de la artista, José Ortega Cano, que apenas ha podido pronunciar algunas palabras por la emoción que albergaba. Ha estado arropado por su fiel compañera Marina y su hijo pequeño, fruto del matrimonio con Ana María Aldón. A la llegada ha revelado con dificultad que «es un día muy bonito». Acompañando a toda la saga hemos visto llegar también a José Antonio, cuñado de la autora de Ese hombre, que tampoco ha querido perderse una de las celebraciones más emotivas del año esta familia.

José Ortega Cano junto a su hijo menor. (Foto: Gtres)

El gran conflicto familiar

Han pasado ya muchos años desde que la descendencia que dejó Rocío Jurado antes de partir de este mundo no se habla. Las apariciones televisivas de todos ellos no han hecho más que recrudecer la situación. La última entrega, protagonizada por Rocío Carrasco en Telecinco, dejó a los espectadores con la boca abierta. Contar la verdad para seguir viva, un documental en el que narraba sus vivencias en primera persona, acabó por dinamitar las relaciones e incluso borró todo atisbo de una posible reconciliación.

Rocío Carrasco en ‘Contar la verdad para seguir viva’. (Foto: Telecinco)

Un panorama familiar que, según han referido muchos de ellos, no habría sucedido si la intérprete no hubiera fallecido aquel 1 de junio del año 2006 en su casa de La Moraleja. Una muerte que llegó tras dos intensos años batallando con un cáncer de páncreas incurable que terminó llevándosela por delante.